David Luna denuncia que decreto de Petro legaliza cultivos de coca en Colombia

El senador David Luna denunció este miércoles que el Gobierno de Gustavo Petro, a través de un borrador de decreto, pretende legalizar todos los cultivos de coca en Colombia bajo la justificación de un uso científico o medicinal.



Según Luna, esta medida podría permitir que los recursos públicos sean utilizados para comprar la hoja de coca, beneficiando a organizaciones criminales como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.



"Lo que olvidó Petro es que eso está prohibido tanto por la Constitución como por la ley", expresó Luna, refiriéndose a la propuesta del gobierno de adquirir hoja de coca con recursos del Estado.

Además, señaló que el borrador de decreto, publicado por los Ministerios de Justicia, Salud y Agricultura, está tratando de legalizar los cultivos de coca bajo un argumento que, para él, es claramente una "justificación falsa".



Luna criticó la propuesta afirmando que no solo es inapropiada, sino que además contraviene la Constitución. "Este borrador de decreto del presidente Gustavo Petro es totalmente inconstitucional, porque solo el Congreso tiene la capacidad de legislar sobre este tema, no el presidente", manifestó, poniendo en duda la legitimidad de la iniciativa.



El senador también mostró su preocupación por el destino que podrían tener los recursos públicos si se aprueba esta medida. "Esto implicaría que los impuestos que usted le paga al Estado podrían terminar en manos de grupos criminales como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc o incluso de GES Bula", dijo, señalando que el Gobierno estaría, de facto, financiando el crimen organizado.



Al mismo tiempo, Luna subrayó que los colombianos no son ingenuos y que, al igual que en otras ocasiones, esta medida podría ser una fachada para encubrir un pacto con grupos ilegales. "Los colombianos (…) no somos bobos, investigamos, estudiamos y analizamos. Cuéntenos, por favor, si lo que realmente quieren es llenar los bolsillos de los grupos al margen de la ley", indicó.

La denuncia del senador se produce en un contexto en el que el presidente Petro había anunciado anteriormente que el Gobierno comenzaría a comprar las cosechas de coca a los campesinos de El Plateado, en el departamento del Cauca, como parte de una estrategia para brindarles alternativas económicas.



Durante la firma del ‘Pacto por la Democratización del Crédito Solidario’ en Bogotá, Petro había afirmado: "Vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas, menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron. Si no cambiamos los métodos, no cambiamos", señalando que la medida busca evitar que los campesinos se vean forzados a depender de la economía ilegal.



El presidente Petro agregó que esta medida es una forma de "apoyar al campesinado", asegurando que se les compraría la cosecha de coca mientras se buscan alternativas productivas lícitas para la región. "Para eso se necesita crédito en las zonas más pobres y excluidas de Colombia", añadió.

