No es por lo que luchamos, no es por lo que votamos: el contundente discurso de Harris tras su derrota

Después de una clara derrota, la vicepresidenta Kamala Harris se dirigió a sus seguidores desde la Universidad Howard, su Alma Máter en Washington D.C. Allí asumió oficialmente su derrota en las presidenciales frente a Donald Trump.

Lea aquí: Rumbo de los negocios entre Colombia y Estados Unidos dependerá de cómo Petro actúe con Trump

Con un discurso que dejó ver la nostalgia del fracaso, también le dio lugar a la esperanza; Harris reconoció los resultados y dejó claro que, aunque el desenlace no era el esperado, el trabajo por los valores demócratas continúa.

“Debemos aceptar los resultados de estas elecciones”, dijo Harris, refiriéndose a la victoria del expresidente y su regreso a la Casa Blanca.

Conozca: Bernie Moreno, el colombiano que ganó un puesto en el Senado de Estados Unidos

“Hoy temprano hablé con el presidente electo Trump y lo felicité por su victoria”, añadió la vicepresidenta, enviando un mensaje de respeto a la democracia. En sus palabras, subrayó la importancia de una entrega de poder pacífica y ordenada, afirmando que están comprometidos con hacer una sana transición.

Entérese: ¿Qué tienen que ver Donald Trump y Kamala Harris con el golpe que podría sufrir el bolsillo del colombiano?

“El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos”, dijo con sinceridad, compartiendo la frustración de muchos de sus partidarios. Pero también recordó que el camino de su lucha política sigue abierto: “Escúchenme cuando digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará mientras nunca nos rindamos y sigamos luchando”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion