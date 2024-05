Cortocircuito | Preocupante silencio

Preocupante silencio

Cúcuta está viviendo momentos de miedo y tensión por cuenta de la ola de asesinatos y los actos delincuenciales que no dan tregua. El homicidio, el viernes en la noche, del rector del colegio Comfanorte, Jorge Enrique Galvis Carrillo, en un reconocido restaurante de la ciudad, ha causado consternación y mucha más zozobra. Las autoridades de la ciudad y el departamento ya ofrecieron una recompensa por los responsables del hecho, pero lo cierto es que pareciera que nada resulta ser efectivo para frenar el crimen. Lo más preocupante de todo es que el Gobierno Nacional se sigue haciendo el de la vista gorda ante los gritos de auxilio de los cucuteños y el presidente Gustavo Petro ni se inmuta de que Cúcuta está sitiada por las bandas criminales. Algunos, incluso, se preguntan si será necesario cambiar la bandera de la ciudad por la de Palestina para que, al menos, en su cuenta de X se refiera a lo que aquí sucede.

‘Le quedó grande’

Muy molesto está el concejal Oliverio Castellanos, por cuenta de las declaraciones que entregó esta semana el exalcalde Jairo Yáñez sobre los resultados de la auditoría que le hizo la Contraloría al Catastro Multipropósito, uno de los proyectos bandera de la pasada administración, pero que no cumplió las expectativas. Según Yáñez, la actualización masiva no se adelantó porque el Concejo de Cúcuta frenó el proceso, para que esos dineros del crédito fueran a parar mejor al proyecto de las Américas. Para Castellanos, estas no son más que declaraciones “infundadas y tendenciosas” y dijo que el informe del ente de control lo que demuestra es que al exmandatario “le quedó grande” sacar adelante este importante proyecto.

‘Le quedó grande’ II

El concejal de Cambio Radical decidió refrescarle la memoria a Jairo Yáñez y le recordó que el Concejo le autorizó el crédito para avanzar con la actualización predial de la ciudad y que, incluso, se pensó en suscribir un convenio con ETB para hacer posible la actualización. Sin embargo, aseguró que la administración, mediante “excusas ilusas como sobrecostos” decidió explorar otras posibilidades, “gastándose en esa exploración, en cabeza de la señora Mónica Fonseca, la bobadita de $20 mil millones, pagándole, entre otros, al IGAC procesos de asesoría y herramientas para manejar la conservación, ante la incapacidad de hacer la actualización”, aseguró Castellanos.

Mejor dicho, para Oliverio Castellanos, lo que está haciendo Yáñez es tratar de echarle la culpa a otros de lo que no hizo, pues esta era una herramienta que iba a mejorar significativamente el panorama financiero del municipio.

¡Súbete a mi moto!

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, también se subió, literalmente, a la moto, para promocionar la segunda versión del ‘American Fest’, la feria temática americana que se estrenó el año pasado en Cúcuta y que busca impulsar la economía y el turismo de la ciudad. En el particular video promocional se puede ver al mandatario, con el casco puesto, al frente de una motocicleta de alto cilindraje, anunciando su respaldo a la actividad que tendrá lugar en junio. Villamizar también calienta motores para la primera rendición de cuentas que le entregará a los nortesantandereanos, por los 150 días de gestión. El evento está programado para el 31 de mayo a las 6:00 de la tarde en la Plazuela Almeyda, en Pamplona.

Cuiden al director

En Colombia ya es común que no se aprenda de los errores y que, por el contrario, los hechos lamentables tengan que pasar una y otra vez para que se den los correctivos necesarios. Hace apenas unos días el país se estremeció con el asesinato del director de la cárcel La Modelo, de Bogotá, Elmer Fernández, y en lugar de fortalecer los esquemas de seguridad de los demás funcionarios que cumplen esta labor de alto riesgo, pareciera que los están es debilitando. O por lo menos eso le pasó al director del centro penitenciario de Cúcuta, Ángelo Torrado, a quien le cambiaron el carro blindado en el que se moviliza, por uno convencional. En vista de la alerta que hizo la Alcaldía, la Procuraduría requirió a la UNP para que informe las razones por las cuales se tomó dicha decisión y le pidió revaluar los riesgos de seguridad que garanticen la vida e integridad del funcionario. ¡Ojalá se cumpla!

Periodistas en riesgo

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) hizo esta semana un enérgico llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación para que le ponga la lupa a la situación de amenaza y riesgo a la que están expuestos en estos momentos los periodistas y medios de comunicación que ejercen su labor en Cúcuta y su área metropolitana, por cuenta del accionar criminal y la intensificación de la violencia. Según la Flip, en lo que va corrido del año se han documentado 23 agresiones contra periodistas en esta zona del país, frente a trece registradas durante 2023. “Como consecuencia del recrudecimiento de las agresiones y la ausencia de garantías y respuestas por parte de las autoridades, algunos periodistas han preferido abstenerse de publicar información relacionada con temas de seguridad, asuntos judiciales y acciones de las bandas criminales, por temor a sufrir represalias”, alertó la Flip.

Reforma por votos

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó el jueves la reforma pensional en su tercer debate y durante la álgida discusión que se presentó, el representante a la Cámara por Norte de Santander, Jairo Humberto Cristo, de Cambio Radical, lanzó un duro cuestionamiento contra lo que él considera es el verdadero interés del gobierno de Gustavo Petro. Para el congresista, la reforma del presidente lo que pretende es conseguir votos para las próximas elecciones de 2026, porque, en su criterio, es una reforma inmediata y no estructural como la que necesita el país. “Una reforma pensional no se puede construir de cara a las elecciones de 2026. Se parece mucho esto a lo ocurrido en el vecino país”, reprochó el representante, quien ha insistido una y otra vez en comparar el gobierno de Petro con el de su muy buen amigo Nicolás Maduro.

Se va Umaña

Esta semana se conoció que el ministro de Comercio, Germán Umaña, se despide de esa cartera, después de casi dos años de estar acompañando al presidente Gustavo Petro. El anunció causó sorpresa y ‘guayabo’ en algunos sectores económicos del departamento, quienes consideran que el papel que ha jugado Umaña no solo desde el Gobierno, sino desde mucho antes, ha sido clave para la región, como quiera que fue uno de los hombres que más trabajó de la mano con las fuerzas vivas del departamento por lograr el restablecimiento de las relaciones comerciales con Venezuela. El último anuncio hecho por el ministro fue la habilitación del Puente Unión, en Puerto Santander, con lo cual se completó la reapertura de los cuatro pasos internacionales que comunican a Colombia con el vecino país, por Norte de Santander. ¡Buen viento y buena mar ministro!

Observatorio electoral

La Registraduría Nacional lanzó días atrás el ‘Observatorio Electoral’, una plataforma que ofrece información de interés sobre temas electorales y que les permitirá a los ciudadanos hacer seguimiento detallado a los procesos de elección que se han desarrollado en el país. Resultados y estadísticas de los comicios entre 1997 y 2023, datos sobre los delitos electorales, inscripción irregular de cédulas desde el año 2010 hasta el 2023 en Colombia, a nivel municipal y departamental, entre otros, será parte del contenido que se podrá consultar y encontrar en el espacio diseñado por la organización electoral.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion