Cortocircuito | La mala hora del Concejo, decisiones, asambleas y otras movidas políticas de la semana

Anulan asamblea

Una decisión contundente acaba de tomar el Tribunal Nacional de Garantías y Control Ético del Nuevo Liberalismo, ante las presuntas inconsistencias que rodearon la asamblea territorial de afiliados en Norte de Santander, la cual tuvo lugar el pasado 12 de octubre en Cúcuta y en la que se eligieron no solo los directivos a nivel regional, sino también los delegados al congreso nacional del partido que se desarrollará este mes. Como la celebración de la asamblea fue impugnada por diferentes razones, el asunto pasó a una investigación interna y este viernes se conoció que la decisión fue declarar nulo el encuentro y convocar uno nuevo antes del 22 de noviembre.

Anulan asamblea II

Según la decisión que adoptó el Nuevo Liberalismo, los medios utilizados para la convocatoria a la asamblea de militantes fueron deficientes, así como la gestión del comité coordinador territorial, pues apenas se habría recurrido a las redes sociales para invitar al encuentro en el que se iban a tomar decisiones importantes, lo cual afectó la participación. Y es que, de 149 candidatos a concejos en el departamento, que participaron en las elecciones de 2023, solo se hicieron presentes 3 excandidatos (2,01%); además, de los 12 candidatos a ediles apenas llegaron 3 (25%) y de los electos, de 7 solo participaron 4 (57%). En la asamblea debían estar al menos 65 personas, pero solo se acreditaron 31 y por esa razón, para el Tribunal de Garantías lo que se hizo no tiene validez.

La mala hora

El Concejo de Cúcuta ha sido el protagonista en los últimos 15 días y no precisamente por las decisiones que allí se están tomando, sino porque en este corto tiempo se produjeron fallos determinantes en contra de dos de sus integrantes. El viernes en la tarde se conoció la declaratoria de ‘muerte política’ del cuatro veces concejal de Cambio Radical Oliverio Castellanos, por hechos que sucedieron cuando era presidente del Concejo en 2022, y terminando octubre se supo que la credencial del concejal animalista, Víctor Caicedo, quedó en la cuerda floja, luego de que en primera instancia ordenaran anular su elección por una presunta doble militancia.

¿Aceptará?

A propósito del Concejo de Cúcuta, uno que quedó en tremenda encrucijada fue el actual secretario de Educación Municipal, Carlos García Alicastro, pues ante la pérdida de investidura de la que fue objeto el concejal Oliverio Castellanos, el llamado a reemplazarlo es él, teniendo en cuenta que fue el candidato no elegido con la tercera mejor votación de Cambio Radical en las pasadas elecciones locales. Dicen que García Alicastro está deshojando la margarita, pues hay algunos conceptos y sentencias del Consejo de Estado que advierten que, en caso de que un elegido para corporaciones públicas decida no posesionarse, sin tener un motivo de fuerza mayor, podría verse abocado a perder su investidura y con ello morir políticamente. Así las cosas, no tendría más que aceptar.

Aliado

Pero, definitivamente, el que ganaría con la llegada del secretario de Educación al Concejo, es el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, pues mientras que el saliente concejal Oliverio Castellanos estaba en el bloque opositor, Carlos García Alicastro entraría a reforzar la coalición que lo ha venido acompañando desde que comenzó el actual periodo. El funcionario tiene todavía algunos días para pensarlo y consultar con su círculo político cuál va a ser la estrategia, puesto que la sentencia en contra de Castellanos aún no está ejecutoriada y podrían pasar unas semanas más para que quede en firme.

‘No fue por mí’

El concejal del Centro Democrático, Álvaro Raad, le salió al paso a las versiones que lo comprometen con los hechos por los cuales terminó perdiendo su investidura su compañero de corporación, Oliverio Castellanos. Y es que como inicialmente el demandante aseguraba que el error de Castellanos había sido pagarle los honorarios a un grupo de concejales que no asistió a algunas sesiones, entre los que aparecía Raad, posteriormente se confirmó que en realidad esa situación solo ocurrió en un caso y fue el del exconcejal Nelson Ovalles. Por eso, el dirigente del Centro Democrático decidió publicar un comunicado y dejar bien claro que el pago de sus honorarios no tuvo nada que ver con el fallo que deja por fuera del Concejo a Castellanos.

Estrenando sede

A los concejales de Chinácota se les adelantó la Navidad y están estrenando sede para la corporación administrativa municipal, luego de que tuviera que ser evacuada la antigua edificación donde funcionaba el Palacio de Gobierno, situada el frente al parque Ramón González Valencia, por registrar fallas estructurales. El último periodo de sesiones ordinarias del cabildo fue instalado en el nuevo recinto de sesiones, ubicado en el barrio Santa María, en donde estuvo presente al alcalde Ramiro Luna Conde, quien tiene dentro de sus planes la construcción del nuevo Palacio Municipal chitarero.

Silencio absoluto

Ni una sola palabra por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, se ha conocido en las últimas horas, luego del repudiable asesinato del médico Julián Andrés Quintero Contreras, ocurrido en la tarde del viernes, en la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña. Mientras en la región y el país el hecho ha generado rechazo total, por el recrudecimiento de la violencia y la difícil situación de orden público que no distingue a sus víctimas, el jefe de Estado se la ha pasado muy atento a lo que ocurre en Valencia (España), por cuenta de las inundaciones de los últimos días, Pegasus y sus confrontaciones permanentes por X. El único que se refirió a lo sucedido fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Alarmante

Esta semana tuvo lugar en Bogotá la Conferencia Ministerial Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Niñez y las cifras conocidas durante este encuentro son escalofriantes, por decir lo menos. Según el canciller Luis Gilberto Murillo, más de 350 niños y niñas han sido asesinados y más de 11.800 han sido víctimas de abuso sexual solo en el primer semestre del 2024 en Colombia. La Unicef, por su parte, asegura que cada cuatro minutos, en algún lugar del mundo, un niño o una niña muere a causa de un acto de violencia. Sumado a eso, alrededor de 90 millones de niños y niñas vivos hoy en día han sufrido episodios de violencia sexual. ¡Repudiable!

El más violento

Un informe de la ONG Vivamos Humanos, elaborado junto con las comunidades de 16 regiones del país, alertó que octubre ha sido, hasta el momento, el mes más violento del año con 105 eventos. Además, advierte que en los primeros ocho días de noviembre se identificaron 15 acciones más en el país. Las zonas más afectadas son Cauca, el Caribe y el Catatumbo, mientras que los grupos armados que, presuntamente, serían responsables de las acciones violentas son: el Estado Mayor de la disidencia de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo o también denominado EGC. El comité ejecutivo del Consejo Departamental de Paz de Norte de Santander señaló días atrás que en el caso particular de Norte de Santander, al menos 12 uniformados han muerto a manos de francotiradores o atentados en los últimos dos meses, desde que el cese al fuego con el Eln llegó a su fin.

