RCN rindió homenaje a los actores de 'Yo soy Betty, la fea'

Han pasado 25 años desde que Beatriz Pinzón, una secretaria de risa estridente, frenos en los dientes y gafas enormes apareció en pantalla chica para hacer historia. Esa comedia dramática, escrita por el fallecido Fernando Gaitán, se convirtió en la telenovela más vista en la televisión del mundo, tanto así que el libro Guinness de los récords la tiene registrada como la más exitosa de la historia.

Yo soy Betty, la fea se transmitió en unos 180 países, fue doblada a 15 idiomas y ha sido adaptada en 28 territorios, entre ellos India, Sudáfrica y Estados Unidos.

Como parte de esos festejos, RCN, canal que la produjo y emitió entre 1999 y 2001 (en total fueron 335 episodios), anunció no solo la repetición de la producción a partir del martes 18 de junio, sino que le hizo un homenaje a gran parte del elenco central. “Son personas que quedaron en la historia de la televisión, que cambiaron la forma hacer telenovelas e hicieron la novela más exitosa del mundo, que vamos a ver muchas veces más”, dijo José Antonio de Brigard, presidente de RCN Televisión, al añadir que tecnológicamente están restaurando la producción, para que quede con una calidad impecable.

Betty y Armando “Del personaje me enamoré desde el primer momento, desde que fui al casting lo visualicé y empecé a ensayarlo, realmente es un rol entrañable para mí, lo he disfrutado y me he sentido cómoda haciéndolo, solo tengo agradecimiento porque me ha dado tantas cosas, ha sido un máster en mi vida”, contó Ana María Orozco. Jorge Enrique, por su parte, se muestra sorprendido de cómo los personajes de Betty se volvieron un meme obligado, lo que habla del alcance y la popularidad de una historia que “trasciende generaciones”.

En el homenaje, que coincidió con el estreno para medios del primer episodio de Master Chef Celebrity (que también se estrena el martes 18 de junio) hubo espacio para recordar a los ausentes, a las actrices Dora Cadavid (Inesita) y Celmira Luzardo (la doctora Catalina) y el libretista Fernando Gaitán, que fallecieron hace varios años. Además de Ana María y Jorge Enrique, en el acto estuvieron Natalia Ramírez, Julián Arango, Martha Isabel Bolaños, Sandra Patiño, María Eugenia Arboleda, Luces Velásquez, Julio César Herrera, Alberto León Jaramillo y Stefanía Gómez. Hubo grandes ausentes como Lorna Paz, Mario Duarte o Ricardo Vélez.

La anécdota En medio de tantas historias que produjo el estreno de Betty y el boom mediático, el Presidente RCN José Antonio de Brigard recordó ritmos de grabación que la historia.

“Fernando Gaitán escribía el libreto el día antes de salir el capítulo al aire, lo hacía en la noche y al día siguiente, en la mañana y la tarde, se grababa y se editaba, para emitirlo en la noche. Ese ritmo muchas veces ponía al canal el jaque y había que repetir episodios porque no se alcanzaban a editar o grabar. Los actores llegaban en la mañana sin libretos”.

Las celebraciones no se quedan ahí, sino que la plataforma Prime Video estrenará el miércoles 19 de junio Betty la Fea, la Historia Continúa, basada en Yo soy Betty, la fea. Los protagonistas no podrían ser otros que la pareja original: Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

