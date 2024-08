Cortocircuito | Campañas a la vista, caos, fusiones y más movidas de la semana

Primera victoria

El alcalde de Tibú, Richar Claro, salió invicto en la primera batalla que libró desde que comenzó el año para dejar en firme su elección. Hace unos días, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó la demanda mediante la cual buscaban anular su credencial como mandatario para el periodo 2024-2027, por una supuesta doble militancia. A Claro le reclamaban que, a pesar de haber sido avalado por el Partido Alianza Verde, terminó apoyando en la campaña al actual gobernador William Villamizar. Sin embargo, los magistrados que estudiaron su caso encontraron que ninguna de las pruebas presentadas logró demostrar que el alcalde estuviera incurso en alguna irregularidad. El proceso pasó ahora al Consejo de Estado, en donde se viene una nueva puja, para ver si se confirma o revoca el fallo.

¿Campaña a la vista?

Quien sigue dando mucho de qué hablar en Cúcuta, a pesar de que ya se cumplen cinco meses desde que fue relevada de su cargo como comandante de la Policía Metropolitana, es la coronel Sandra Mora. Aunque actualmente está radicada en Bogotá, la oficial no pierde contacto con la ciudad y cada vez que puede se pega la rodadita por estas tierras, donde dejó buenos amigos. Incluso, hace unos días se le vio a Mora recorriendo algunos sectores de Cúcuta, adelantando obras sociales. Reporteros de Corto Circuito conocieron que la coronel tiene serios planes de instalarse en la ciudad próximamente y para ello está terminando de definir algunos temas legales. Hay, incluso, quienes aseguran que a Sandra Mora ya le han planteado la posibilidad de liderar un proyecto a la Alcaldía de Cúcuta, que aunque todavía está lejos, necesita empezar a cultivar.

Pronta recuperación

El exgobernador de Norte de Santander y exdirigente del Partido Liberal, Álvaro Salgar Villamizar, fue sometido en las últimas horas a una cirugía cardiovascular por el equipo médico de la Clínica San José y se encuentra en recuperación en la UCI de ese centro médico. Una vez se conoció la noticia fueron muchas las voces que se unieron en oración por la salud del reconocido exdirigente político. Deseamos pronta recuperación al doctor Salgar y que vuelva pronto al ruedo.

Caos total

Cúcuta vivió una semana de mucha parranda y animación, pero también de completo caos en materia de movilidad, por cuenta de las Ferias que hace varios años no se organizaban en la ciudad. Si bien los sectores económicos pedían a gritos actividades para reactivar el comercio, y la Alcaldía respondió reviviendo estas festividades, también es cierto que fueron muchas las molestias que se causaron con la iniciativa y todo por cuenta de no estar preparados para una celebración de tal magnitud. Como bien dicen por ahí, siempre faltará el centavo p’al peso, y sí que la administración quedó debiendo un buen plan de manejo del tránsito que les permitiera a los cucuteños disfrutar de la programación, pero, a la vez, poder llegar a sus casas y sus destinos sin tener que padecer horas y horas de congestión. Ojalá que esta sea una lección aprendida, si lo que se quiere es continuar en los próximos años con la celebración.

En defensa

Aunque hoy en Cúcuta no se habla de otra cosa que no sea del desorden vial que padecieron los ciudadanos en los últimos días, uno que sorprendió con sus declaraciones fue el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, quien salió en defensa de las Ferias y Fiestas organizadas por el acalde Jorge Acevedo. “La feria de una ciudad genera incomodidad en la movilidad por las actividades propias de la fiesta, pero también activa el comercio, pone en el radar el turismo no solo local sino foráneo, nos permite recordar nuestras raíces locales y el natalicio de nuestros municipios “, escribió Chacón en sus redes sociales.

SOS

La situación del Hospital Universitario Erasmo Meoz en materia financiera es cada vez más compleja y por esa razón, esta semana, el gobernador William Villamizar aprovechó el encuentro que tuvo con el presidente de la República, Gustavo Petro, en la Casa de Nariño, para hacerle saber la preocupación que les asiste por la altísima deuda que tiene la Adres y el Gobierno con el principal centro médico de la región: casi $200.000 millones. Durante el pequeño espacio que tuvo para intervenir, pues en el encuentro estaban todos los gobernadores del país, Villamizar le hizo mucho énfasis a Petro en que es necesario que desde el nivel central le den una mano al HUEM, pues la falta de recursos limita la prestación de los servicios. El último giro que recibió el centro médico fue el año pasado y mientras tanto la amenaza de una nueva oleada migratoria es cada vez más latente, por lo que esto complicaría el panorama del centro médico. Ojalá tengan efecto las súplicas.

¿No, que no?

El presidente Gustavo Petro ha insistido una y otra vez que no está interesado en una eventual reelección y que ese no es un plan en el que esté trabajando en estos momentos, sin embargo, todo parece indicar lo contrario. El viernes, durante un evento que presidió en Palenque (Bolívar), los asistentes empezaron a corear “reelección, reelección”, pero el mandatario apeló a una forma muy particular de llamarlos al orden: en lugar de negar tajantemente esa opción, les manifestó que cuidado porque se le podían “asustar” los expresidentes. “Saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro. Les ganaríamos una y otra vez”, dijo, aunque luego intentó matizar sus palabras diciendo que lo que hay es que reemplazarlo a él por un “proyecto” democrático. ‘No aclares que oscureces’, dicen por ahí.

Difícil fusión

El pasado fin de semana, la militancia de la Colombia Humana aprobó la consolidación de un solo partido, junto con los demás sectores políticos que hicieron parte de la coalición Pacto Histórico que sirvió para que Gustavo Petro llegara al poder en 2022. Sin embargo, todo parece indicar que esa tarea no será nada fácil, puesto que de por medio hay muchos intereses y egos que no van a permitir que la eventual fusión que propuso el mismo mandatario se dé en los próximos meses. Ya hay, incluso, algunos movimientos con personería jurídica propia que no ven con buenos ojos la idea de conformar un solo partido, por cuanto consideran que quedarían en desventaja y perderían el terreno ganado en estos años.

Difícil fusión II

Siguiendo con la propuesta que les hizo Petro a quienes lo respaldaron hace dos años, uno de esos partidos que no le caminaría a la idea sería la Fuerza de la Paz, del exsenador y embajador en Reino Unido, Roy Barreras. A pesar de que él ha sido uno de los principales aliados políticos del presidente, también es cierto que en diferentes oportunidades ha dicho que su proyecto político no solo se queda en la izquierda progresista, sino que recoge a otros sectores, por lo que fusionarse con el Pacto le cerraría muchas posibilidades. El movimiento Alianza Democrática Amplia también dejó claro ya que ellos tienen una identidad propia de tiempo atrás, que les ha permitido ir creciendo políticamente en el país. ¡Amanecerá y veremos!

