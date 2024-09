CNE concluyó que la campaña Petro Presidente habría violado topes por más de 5.300 millones de pesos

El panorama de la campaña de Petro presidente parece complicarse, luego de revelación de un informe acerca de la violación de topes electorales que investiga el Consejo Nacional Electoral (CNE).



La investigación hecha por los magistrados del CNE Benjamín Ortiz y Carlos Hernán Prada, señaló que la campaña del hoy mandatario sobrepasó los topes electorales en más de $5.300 millones y que además recibió aportes de personas jurídicas, contrariando la ley que lo prohíbe expresamente, de acuerdo a las revelaciones del periodista Daniel Coronell a W Radio.



En consecuencia, de acuerdo con los hallazgos de Coronel basados en la investigación de Ortiz y Prada, la violación de topes en la primera vuelta alcanzó los $3.700 millones y los $1.600 millones en el balotaje.



Siempre según Coronell y W Radio, en la primera vuelta se encontraron siete violaciones electorales:



Omitir el reporte de un aporte por $500 millones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), no haber incluido en el informe final de gastos un aporte por $500 millones del Partido Polo Democrático Alternativo y no reportar de pagos por $931 millones a testigos electorales por parte de la firma Ingenial Media.



La cuarta irregularidad sería una factura de Caracol Televisión por algo más de $356 millones de pago por publicidad en la primera vuelta, que solo fue reportada en la segunda; además, no habrían sido reportados $202 millones de pesos que recibió Ingenial Media para la operación de testigos electorales.



La campaña presuntamente habría omitido reportar más de $1.200 millones por vuelos privados de aviones y un helicóptero pagado a la Sociedad Aérea de Ibagué, SAS.

Otras supuesta ilegalidad consistiría en los informes contables de los aportes del sindicato de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera (USO), por $121 millones de pesos. En ese sentido, ni Fecode ni la USO, que son personas jurídicas, podían hacer aportes a la campaña presidencial, ya que la norma establece que solo pueden hacerlo personas naturales.



En lo que respecta a la segunda vuelta, se encontraron hasta cinco irregularidades, como lo son el no reporte del alquiler del Movistar Arena para la celebración de la victoria del presidente, Gustavo Petro, en segunda vuelta.



Asimismo, la posible omisión de pagos por $177 millones por testigos electorales y la no declaración en la contabilidad de pagos por más de $960 millones en vuelos privados otra vez a la empresa SADI de Ibagué.



La presunta no inclusión por más de $530 millones que se usaron para transportar y alimentar a testigos electorales el día de la votación de segunda vuelta y otra omisión de otros aportes de la USO por más de $379 millones que aparentemente fueron usados en el pago de esos testigos ubicados en los puestos de votación.



De acuerdo con Coronell, el CNE pediría a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes poder investigar al Presidente en el campo administrativo como en los casos de la "Ñeñepolítica" y Odebrecht con Iván Duque y Juan Manuel Santos, respectivamente. Aunque esta investigación administrativa solo implicaría multas o devolución de dineros públicos.



Finalmente, se espera que la otra semana el pleno del CNE estudie el proyecto de resolución y determine si abre o no cargos contra el presidente Gustavo Petro, el gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y los auditores, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus.



En 2021 el CNE, a través de su sala plena, fijó como tope máximo de gastos para las campañas en las presidenciales de 2022 la cifra de $27.453.094.557 para la primera vuelta y de $12.840.703.931 para la segunda.



"El monto fijado como tope de campaña comprende la sumatoria, tanto de los recursos aportados por el Estado, como los aportados por los particulares", señaló en su momento el Consejo Nacional Electoral.

