Nos esperan dos años de confrontación, caos e incertidumbre: Sergio Fajardo

“El presidente pasa por diferentes estados de ánimo, pero al final termina generando caos. Es una mente errática, caótica. Por supuesto, eso se convierte en que no funcionan las cosas. Él llegó prometiendo una gran cantidad de cosas, pero pasar de las palabras a las acciones hay un trecho muy grande y el presidente no tiene esa capacidad, no es su personalidad y, desde mi perspectiva, tiene al país sumido en una situación caótica en la que no sabemos para dónde vamos”, reiteró.

Futuro desalentador

Fajardo dice que aunque quisiera equivocarse y que lo que está planteando no sea una realidad en los próximos dos años, tal y como van las cosas, a Colombia le espera una gran confrontación en lo que resta del actual gobierno.

“Él (Petro) no se reúne con los ministros, no se sienta con las personas a trabajar; habla, dice y los otros tienen que seguirlo atrás, a ver cómo lo interpretan, a ver qué hacen, pero de esa manera no llega a ninguna parte. Nos esperan dos años de confrontación, caos e incertidumbre. Lo complejo es que esa incertidumbre se puede convertir en el malestar de mucha gente, en frustración, y eso no es lo que necesita Colombia”, considera el también cofundador del Partido Dignidad y Compromiso.

Dice que quienes como él han gobernado saben que este no es un proceso fácil, que cuatro años son poco para todo lo que se debe trabajar y por eso fue enfático en que lo que el presidente no puso a andar en estos primeros dos años de administración, difícilmente lo podrá conseguir en el tiempo que queda.

“Va a quedar un desorden muy grande, porque se necesita claridad, estrategia, objetivos precisos. Se necesitan equipos preparados, que entiendan los temas y la capacidad de hablar con la sociedad”, anticipó.

Con relación a una de las principales preguntas que se hacen hoy muchos colombianos, incluidos algunos de quienes votaron por Gustavo Petro, sobre por qué a estas alturas del camino no se empiezan a ver los cambios prometidos en la campaña del 2022, Sergio Fajardo fue tajante al señalar que la razón es: “Porque la manera como se gana así se gobierna”.

“Por decir eso me he ganado todos los insultos, pero mire lo que está pasando hoy. Mire, por ejemplo, lo del señor Benedetti. Mientras no se cambie la forma de la política y se pueda llegar al poder sin hacer trampa, sin comprar votos, sin engañar a la gente, todo termina siendo otro capítulo más de lo mismo”, dijo.