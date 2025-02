“Centro democrático no autoriza pedir contratos”: Álvaro Uribe por caso Dian

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció ante el listado que estaría en manos de la Fiscalía, donde figuran poderosos personajes que recomendaban, presuntamente, sus fichas políticas para acceder a cargos en la Dian.



La lista fue presentada por Luis Carlos Reyes, quien era el director de la Dian y que en su momento realizó esta denuncia donde aparecen 38 altos funcionarios.

Al respecto, Uribe rechazó estos señalamientos donde estarían involucrados agregando que “el Centro Democrático no autoriza pedir puestos ni contratos. Si alguien ha pedido puestos en este Gobierno que lo diga”.



En su mensaje, se pronunció sobre las declaraciones acerca de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien aseguró que “recomendar no es delito”, recordando el caso de Bernardo Moreno que está preso por hechos similares.

“Nuestro compañero Bernardo Moreno está preso por haber preguntado por tres nombramientos de concurso, en Sena, Etesa y Protección Social. Casos parecidos con otros funcionarios nuestros a quienes les acabaron la vida, sin robarse un peso. Tampoco fueron con senadores a pedir direcciones de aduanas ¿Cómo se les resarcirá?”, señaló Uribe.

Asimismo, un comunicado presentado por esa colectividad aseguró que "Si alguien lo ha hecho, actuó a título personal y deberá asumir la responsabilidad. El partido no ha autorizado a nadie para solicitar ni recibir espacios o cargos en el Gobierno Nacional".



Por su parte, el representante Óscar Darío Pérez, también del Centro Democrático, negó haber recomendado hojas de vida para cargos directivos en la Dian.



Aseguró que su única relación con esa entidad ha sido "abogar por la estabilidad de los funcionarios provisionales y temporales”. Y agregó que “eso es muy distinto a irme a donde un director de la DIAN, que no lo he hecho nunca, a pedirle un cargo directivo”.

