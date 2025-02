Canciller Laura Sarabia y ministra de Trabajo presentaron su renuncia protocolaria tras petición de Petro

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un remezón ministerial tras la solicitud de renuncia masiva a su gabinete y a los directores de departamentos administrativos.

En respuesta a esta medida, la canciller Laura Sarabia y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez renunciaron de manera protocolaria este domingo 9 de febrero.

Sarabia, quien acompaña al presidente en una gira diplomática por Emiratos Árabes Unidos y Qatar, hizo pública su renuncia a través de su cuenta en X: "Con el propósito de que pueda tomar las decisiones que considere más adecuadas, me permito presentar mi renuncia protocolaria al presidente. He expresado en repetidas ocasiones que no hay mayor privilegio ni honor que servir a los y las colombianas".

Por su parte, Gloria Inés Ramírez resaltó los avances logrados en su cartera y justificó su salida en el marco de la reorganización del Gobierno. "Hoy le podemos decir al país que se han establecido las bases para el tránsito y consolidación de una cultura favorable al trabajo digno y decente. El sindicalismo, como sujeto de reparación colectiva, puede permitirle a Colombia valorar nuevas perspectivas de reconciliación desde el mundo del trabajo", afirmó la ministra saliente.

La decisión del presidente Petro de exigir la renuncia de su gabinete responde a un informe que evidenció serios incumplimientos en la ejecución del plan de Gobierno. Durante un reciente consejo de ministros, el mandatario expresó su indignación al revelar que de 195 compromisos adquiridos, 146 no se han cumplido. "Este es el informe de incumplimiento y es fatal, y se lo digo al pueblo, porque me da vergüenza. El presidente es revolucionario, el Gobierno no", sentenció Petro, atribuyendo la falta de avances a intereses individuales y agendas paralelas dentro de su administración.

