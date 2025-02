El Eln manchó su bandera con cocaína: Petro responde a Antonio García

"La nueva generación del Eln decidió manchar la bandera del gripo armado con cocaína y ya no la entiende, no sabe que significa", así se manifestó hoy el presidente, Gustavo Petro, al referirse a esa guerrilla y en particular a uno de sus máximos jefes, Antonio García.



García, cuyo verdadero nombre es Eliécer Herlinton Chamorro, aseguró que su organización se mantenía apegada a sus orígenes rebeldes, pese a que presuntamente se quería repetir una idea falsa y contraria a sus ideales, bajo una lógica similar a la usada por los nazis de repetir una mentira hasta convertirla en verdad, un modelo al que solía acudir Petro para referirse a ellos.



"Puede Antonio García atacarme lo que quiera e intentar matarme si lo desea; muchos revolucionarios han muerto bajo balas del Eln. Pero la historia es la historia y no perdona. La nueva generación del Eln ya no la entiende, no sabe qué significa. Rojo y negro significa libertad o muerte y las mafias son la esclavitud contra el pueblo", puntualizó el mandatario, en un mensaje en su cuenta de X.

Petro culpó a la dirigencia del Eln de permitir la infiltración de la mafia que ahora es la que enarbola la bandera del grupo guerrillero, sin importar su propia historia y los principios de ideólogos como el cura Camilo Torres.



"Asociados a los peores traquetos, ustedes usaron sus métodos, asesinaron al campesino, les quitaron sus tierras, los desplazan por decenas de miles, compran al oficial para que no los ataquen, compran al de la guardia venezolana, pero no para liberar al pueblo, sino para esclavizarlo en asocio de sus compinches de México que también asesinan a su propio pueblo", culpó el Presidente.



Las autoridades han responsabilizado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de la crisis humanitaria en el Catatumbo que deja 56 personas muertas, 54.098 desplazados, 32.448 confinados, 15 heridos y ocho firmantes de paz desaparecidos, entre otras cifras.

Petro acusó a García de renunciar a la revolución y preferir la muerte de los "humildes" que la poesía, al recriminarle que justamente por eso no hay poetas nazi.



"Es en la paz y en el amor eficaz donde está la revolución, no está en los bolsillos llenos de dólares de sus socios traquetos mexicanos o de cualquier lugar, ellos no son sino el lumpen del capitalismo, Camilo Torres Restrepo era la vanguardia de una nueva humanidad", agregó el Jefe de Estado.

