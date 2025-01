Canciller de Colombia asegura que presencia del embajador en Venezuela no significa reconocer el Gobierno Maduro

El canciller, Luis Gilberto Murillo, aclaró este lunes que la asistencia del embajador colombiano, Milton Rengifo, al acto de posesión de Nicolás Maduro no debe interpretarse como un reconocimiento al Gobierno venezolano ni a los resultados de sus elecciones.



Durante una entrevista en Blu Radio, Murillo señaló que la decisión responde a la necesidad de mantener relaciones de Estado a Estado en un contexto de complejas dinámicas fronterizas.

Murillo destacó que, aunque Colombia no reconoce los resultados de las elecciones en Venezuela por falta de transparencia, mantener canales abiertos con el vecino país es una estrategia de seguridad nacional.



“Cualquier manejo imprudente podría desencadenar mayores actividades criminales en la frontera”, aseguró, reiterando que los vínculos diplomáticos buscan proteger tanto los intereses económicos como los humanitarios de los ciudadanos en ambos países.



El diplomático subrayó que la reapertura de las relaciones con Venezuela ha tenido efectos positivos en la economía y la seguridad de las regiones fronterizas.



“Desde la reapertura, el comercio bilateral ha crecido significativamente, alcanzando más de 1.200 millones de dólares, y hemos visto una reducción notable en los homicidios en Cúcuta y su área metropolitana”, puntualizó.



En respuesta a la decisión de Chile de no enviar representantes al acto de posesión, el Canciller explicó que la situación colombiana es única.



“Compartimos una frontera de más de 2.200 kilómetros con Venezuela, y cualquier cierre abrupto podría causar un caos humanitario y económico”, dijo, enfatizando que la política exterior de Colombia está guiada por la prudencia y la responsabilidad.



El canciller resaltó que la política del Gobierno de Gustavo Petro se basa en la prudencia y la responsabilidad, comprometiéndose a mantener el diálogo con Venezuela como una herramienta clave para buscar soluciones pacíficas que beneficien a las comunidades fronterizas.



"La política exterior no se mide solo por los principios, sino también por su capacidad de proteger a los ciudadanos y fomentar el desarrollo", señaló.

