Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, rechaza amenazas a la gobernadora del Chocó

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, rechazó este lunes el ataque contra el esquema de seguridad de la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quien fue hostigada durante su desplazamiento en el departamento, tras liderar un acto de memoria.

“Rechazo total al ataque al esquema de seguridad de la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quien comprometida con la presencia estatal en el marco de la autonomía territorial, se desplazaba por el Departamento tras liderar un acto de memoria en el departamento”, señaló Cristo.



El ataque ocurrió el domingo, 12 de enero, a la altura del corregimiento de La Troje, mientras la gobernadora regresaba con su madre de un homenaje por el primer aniversario de las víctimas de la vía Quibdó-Medellín.



Córdoba afirmó que su caravana fue hostigada “por hombres de uniforme (no identificados) y fuertemente armados”. Según la mandataria, hubo un intercambio de disparos durante el incidente, pero tanto ella como sus acompañantes salieron ilesos.



“No cederé ante ningún amedrentamiento. Seguiré tomando las acciones por la seguridad de los chocoanos y denunciando las flagrantes violaciones a los derechos humanos contra nuestra población. Nuestro deber y nuestro trabajo seguirán su marcha. La paz como objetivo, la seguridad”, declaró Córdoba en su cuenta de X.



El comandante de la Policía del Chocó, coronel José Jair Urrego, aclaró en Blu Radio que no se trató de un atentado directo contra la gobernadora, sino de un intento de robo en la zona.



“Descartamos que la caravana fuera objeto de un atentado. Muy probablemente, la información que se ha recogido hasta el momento es que los grupos ilegales salen a la vía a robar a los vehículos que pasen. Los únicos que realizaron disparos fueron los delincuentes que, para huir, hicieron los disparos”, explicó el coronel.



Córdoba participaba en actividades oficiales cuando ocurrió el hecho. Durante el fin de semana, había asistido al Puesto de Mando Unificado en Urrao, donde acompañó a familiares de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en los límites de Antioquia y Chocó, en el que fallecieron 10 personas, ocho de ellas oriundas del Chocó.

