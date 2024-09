Las deudas de las EPS con el hospital de Ocaña

Instancias nacionales

El representante a la Cámara por Norte de Santander, Jairo Humberto Cristo Correa, quien analiza la reforma a la salud es consciente de las grandes transformaciones que se deben hacer a las empresas prestadoras del servicio de salud.

“El sector hospitalario está atravesando por una crisis financiera bastante fuerte y la provincia de Ocaña no se salva. Los centros asistenciales no tienen recursos, las EPS demoran sus pagos, la atención no es la más adecuada”, agregó el parlamentario.

En el caso de Ocaña, la Nueva EPS tiene una deuda cercana a los 45 mil millones de pesos, Coosalud sobrepasa los 14 mil millones de pesos, además Sanitas y Comfaoriente están adeudadas.



Explicó que la reforma al sistema contempla el saneamiento financiero de la red pública para solventar el problema grave en aras de un servicio óptimo.

“Vamos a tener unos controles para inspeccionar esos contratos, conocer los diagnósticos y buscar las alternativas de solución. La gente no aguanta pañitos de agua tibia y requieren soluciones de fondo, incluso se habla del saneamiento a través de créditos Findeter para saldar la cartera morosa con las EPS liquidadas, pero el problema no se va solventar y hemos propuesto una estatutaria, donde regula la Ley 1751 de la salud”, puntualizó.

