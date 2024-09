Pacientes de la EPS Coosalud, denuncian precariedad del servicio en varias veredas de Ocaña

Urge una intervención

El alcalde del municipio de Hacarí, Robeiro Muñoz, censuró el pésimo servicio en una región olvidada por el Estado.



“Es un tema bastante complejo y los recursos correspondientes a los entes territoriales se les ha girado, sin embargo, la EPS no presta los servicios asistenciales debido a las deudas pendientes con el hospital. Eso afecta de manera grave un derecho fundamental”, indica.



Denuncia la manera como se niegan citas con especialistas a los campesinos de las diferentes veredas durante todo el año. “Ha sido reiterativo y la gente no aguanta más tanto incumplimiento violando la Ley estatutaria de salud”, indica el abogado.



Explica que el servicio debe ser continuo, ininterrumpido y oportuno. La EPS argumenta un tema presupuestal y técnico que afecta a la gente de la zona rural, pero eso no es excusa. En Hacarí, hay 6 mil 400 usuarios del régimen contributivo y subsidiado.

Entérese: Infecciones respiratorias agudas aumentan en la provincia de Ocaña

El presidente de la Asociación de municipios de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo, Emiro Cañizares, aseguró que la situación es bastante crítica y se requiere una intervención urgente.



La situación la conoce el Instituto Departamental de Salud, la Defensoría Regional del Pueblo y la personería, pues en el caso de Ocaña se han girado más de 19 mil millones de pesos y no es justo que se presenten esas falencias, recalcó el mandatario.



“El Estado tiene que actuar, que venga a la región para verificar la situación”, agregó.



Al Defensor Regional del Pueblo, Evert Jesús Pallares, le preocupa el gran número de quejas y activa la ruta de protección.



“Hay unos fallos donde ordenan la atención, pero aducen problemas presupuestales para saldar algunas elevadas deudas con el centro asistencial.

El subgerente científico hospital, Holger Santos, calificó como crítica la situación debido a la mala prestación del servicio en esta zona del país.

“Queremos pronta solución porque se están perdiendo más de 5.000 millones de pesos que no quiere reconocer la EPS”, recalcó. El centro asistencial solo atiende las urgencias comunes, madres gestantes y adultos mayores para no generar el traumatismo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion