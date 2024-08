Fiestas de la Virgen de La Torcoroma resaltan necesidad de reactivar vuelos hacia Ocaña

El cuello de botella

Los dirigentes denuncian la manera como el flujo de tractomulas ocasiona trancones monumentales donde el beneficio no justifica el perjuicio generado. Se debe insistir en la conexión aérea e infraestructura vial para agilizar la dinámica comercial, afirma el ingeniero Rincón.



Esa falta no ha permitido generar ese crecimiento y evolución con una gran afectación en los distintos sectores de la economía. “Para la feria se tenía prevista la llegada de ‘Tulio recomienda’ y no llega debido a las dificultades de transporte, sin embargo, se trajeron a unos delegados del Gobierno nacional, menos mal no vino el superintendente Billy Escobar debido a una agenda apretada”, agrega el director ejecutivo de la Cámara de Comercio.

Es lamentable la falta de conectividad aérea que tenemos, aún así hubo un incremento en la ocupación hotelera de más del 40 por ciento. Más de 3 mil personas visitaron la feria, apoyando a la economía de la región.

Se hicieron ventas superiores a los 380 millones de pesos donde la gente disfrutó en familia para fortalecer lazos de convivencia pacífica.