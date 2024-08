Cambian sentido vial en calles céntricas de Ocaña

Mucha pedagogía

Las dos primeras semanas los agentes de tránsito se ubicarán en las esquinas para socializar las nuevas medidas, posteriormente se impondrán multas y sanciones.

Jesús Clavijo, conductor de taxi, aplaudió la disposición. “Se necesita mano dura y castigar ejemplarmente a los infractores para que lo sientan en su bolsillo y no lo vuelvan a hacer. A diario se observa, especialmente a los motociclistas en contravía, lo que ocasiona el caos”, manifestó.

Los peatones también reclaman el respeto por parte de los conductores para evitar inconvenientes a la hora de transitar por los andenes y las calles. “Toca estar con cuatro ojos para no ser atropellados por los motociclistas quienes no respetan la señalización e incluso se montan en los sardineles para acortar el camino. Se ve uno alcanzado. Hay mucha indisciplina”, dijo Marlene Sánchez, quien presenció un accidente donde una mujer no alcanzó a atravesar la calle y fue embestida por una motocicleta.