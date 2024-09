En Ocaña el barrio José Antonio Galán se quedó sin vía de acceso en la parte alta

Los afectados claman ayuda

Los damnificados de la ola invernal solicitan a la Consejería Departamental y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, una “manito” para superar la emergencia.



La señora María Celina Pacheco vivió momentos de angustia durante el torrencial aguacero porque el agua arrastró a su paso las pertenencias de los habitantes del sector.



“El muro tenía bloques de cemento y llantas incrustadas porque hace 7 años ocurrió algo similar. La comunidad con esfuerzo buscó la protección, pero la lluvia acabó de llevarse toda la estructura. No tenemos hacia dónde ir porque las viviendas están llenas de lodo. Que se pongan la mano en el corazón y nos colaboren con esta difícil situación”, pidió.



La joven Maricel Ramírez Pacheco indicó que es una tragedia anunciada. “Desde junio estamos yendo a la alcaldía y una solución es evacuar las casas, hemos visitado a muchas entidades. La verdad nadie entrega soluciones”.

Para evitar riesgos la empresa suspendió el suministro de gas natural. “Estamos nerviosos, ya que el pavimento se partió y no hay por dónde pasar. Lo preocupante es que muchas viviendas se pueden desplomar”, recalcó.



Irene Pedroza Manosalva, indicó que 7 viviendas se pueden caer al abismo y lo grave del caso es que existen niños y adultos expuestos al peligro.



“Hasta que no suceda el desastre es que van a tomar medidas; nos dicen que debemos desocupar las viviendas y no tenemos camino qué coger. No contamos con agua y gas natural para cocinar los alimentos”, agregó.

Las autoridades adoptaron un plan de contingencia para remediar la difícil situación vivida por los habitantes de la parte alta del barrio José Antonio Galán.

