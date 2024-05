Cierre total de la vía Cúcuta-Ocaña cesará hasta que entreguen respuestas concretas

El dedo en la llaga

Ante la magnitud de la emergencia fueron pocas las soluciones y ayudas brindadas a las familias olvidadas por los entes gubernamentales.

“Durante un tiempo vivieron en albergues donde recibieron la atención primaria y posteriormente los subsidios de arrendamiento mientras se daba el reasentamiento, pero ha sido muy lento el desembolso de los recursos”, reseñaron en el comunicado.

Solo hasta el 7 de mayo se consignó tres meses de la deuda de arrendamiento.

“Con gran asombro vemos cómo se despilfarran los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en casos de corrupción en el país, mientras en este sector estamos en el olvido, por un Gobierno indolente que no ha mirado con buenos ojos a los campesinos cuyo único sustento es la agricultura y al no tener tierras, vías y mucho menos vivienda no tienen la posibilidad de subsistir de forma digna”, reiteraron.