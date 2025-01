Trump sentencia a Putin sobre sanciones a Rusia: Podemos hacerlo de manera fácil o difícil

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que "siempre" ha tenido "una relación muy buena" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, pero ha advertido de que si no hay "pronto" algún tipo de acuerdo para poner fin a la "ridícula guerra" de Ucrania impondrá "altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones sobre cualquier cosa vendida por Rusia a Estados Unidos".



"Voy a hacer a Rusia, cuya economía está en declive, y al presidente Putin, un favor muy grande", ha proclamado Trump en redes sociales, desde donde ha recalcado que no tiene intención alguna de "dañar" a Rusia. "No debemos olvidar que Rusia nos ayudó en la Segunda Guerra Mundial y perdió casi 60.000 vidas", ha señalado.

El magnate republicano ha insistido en la necesidad de acabar con un conflicto que, a su juicio, "nunca" se habría producido en caso de que él hubiese encadenado un segundo mandato en 2021. "Podemos hacerlo de manera fácil o difícil, y la fácil siempre es mejor", ha deslizado.



Para Trump, "es momento de llegar a un acuerdo", si bien en su mensaje no ha detallado cuándo puede llegar ni a qué precio, en la medida en que su secretario de Estado, Marco Rubio, ya ha dejado claro en varias comparecencias que Ucrania también se verá abocada a hacer algún tipo de concesión.



Trump se proclamó el día de su toma de posesión como un "pacificador" y ya en campaña se comprometió a emprender algún tipo de iniciativa para resolver el conflicto ucraniano, si bien no ha puesto sobre la mesa una 'hoja de ruta'.

