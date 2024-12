Trump nominó al nuevo embajador de EE. UU. en Colombia; un hombre sin experiencia diplomática, ¿quién es?

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien regresará a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, nominó en la noche del miércoles a su nuevo embajador en Colombia, un exsheriff y empresario sin experiencia diplomática.

¿Quién es Daniel J. Newlin?

Se trata de Daniel J. Newlin, un empresario y exdetective de la Oficina del Sheriff del condado de Orange en Orlando, Florida, cargo que ocupó durante 28 años, una experiencia que, según el mandatario electo, le permitió demostrar “habilidades excepcionales, logrando sacar de las calles a cientos de delincuentes violentos, incluidos aquellos involucrados en robos a mano armada, trata de personas y tráfico ilegal de armas y narcotráfico”.

“Con su experiencia en la aplicación de la ley que le permite navegar por cuestiones internacionales complejas y sus conocimientos comerciales que fomentan las asociaciones económicas, Newlin se destaca como un poderoso defensor de los intereses de los EE. UU. y un campeón para fortalecer los lazos y marcar una diferencia en el mundo. ¡Dan hará un gran trabajo!”, afirmó Trump en una publicación en su red social Truth.

Conozca: Estos son los más buscados por las autoridades en Norte de Santander

Newlin, por su parte, contó a través de X que Trump le hizo la propuesta de ser embajador en Colombia a través de una llamada y aseguró que aceptó “con un inmenso orgullo”.

“Anoche –miércoles– tuve el gran honor de recibir una llamada personal del presidente electo Donald J. Trump. No me pasó desapercibida la gravedad de este momento; hablar con el presidente de los Estados Unidos es una experiencia extraordinaria que pocos tienen el privilegio de tener. Durante nuestra conversación, gentilmente me nominó para servir como embajador de los Estados Unidos en Colombia. Acepté esta prestigiosa nominación con un inmenso orgullo y un profundo sentido de responsabilidad”, escribió el nuevo embajador en Colombia en el perfil de X de su empresa.

Newlin, que en su faceta de empresario fundó Dan Newlin Injury Attorneys, una firma de abogados cuyo fin es recuperar millones de dólares para víctimas de accidentes, fue un activo participante en la campaña de Trump, de hecho, se especula que es una de las personas que más fondos donó, como individuo, a la campaña del próximo mandatario.

“Durante los últimos diez años he trabajado como asesor principal de mi firma de abogados mientras trabajaba de forma remota. Construyendo una de las mejores firmas de abogados de Estados Unidos. Hoy estoy orgulloso de tener 100 abogados expertos y 500 empleados increíbles. Mientras me desempeñe como embajador de los Estados Unidos, permaneceré en mi puesto actual como asesor principal de mi firma para asegurarme de que Dan Newlin Injury Attorneys siga siendo la mejor firma de abogados del país. ¡Nada cambiará allí! Además, espero seguir sirviendo a nuestra comunidad como servidor público y a nuestro país en este nuevo puesto. ¡Gracias por su apoyo!”, concluyó Newlin en su mensaje en X acompañada de una foto con el presidente electo.

Tenga en cuenta: ¿Cuántas empresas cerraron y se crearon en Cúcuta en 2024?

El empresario y exsheriff reemplazará entonces a Francisco Palmieri, quien se venía desempeñando como encargado de Negocios en la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Palmieri ocupó el cargo de embajador por más de dos años ya que el Senado norteamericano no ratificó el nombramiento de Jean Elizabeth Manes, quien fue nominada por el presidente saliente demócrata Joe Biden para ocupar el cargo.

Una vez nominado al cargo, Trump y Newiln tendrán que esperar a que el Senado confirme su aprobación, pero sería un mero trámite, ya que el mandatario electo tiene mayorías en el Congreso.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion