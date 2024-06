¿Transparencia o estrategia política? El inusual pedido del CNE de Maduro

¿Qué más dice este acuerdo del CNE?

Este documento no solo habla de reconocer los resultados del 28 de julio y al CNE como un órgano que ha venido cumpliendo con unas supuestas garantías electorales, sino que además incluyó puntos que nada tienen que ver con procesos electorales como el rechazo a las sanciones que hay sobre Venezuela.

“Cumplir con el deber de honrar y defender la Patria y exigir el levantamiento absoluto de las sanciones coercitivas unilaterales impuestas al noble pueblo de Venezuela”, reza parte del documento redactado por el Poder Electoral venezolano.

Para el politólogo Jesús Castellano no es necesario incluir en algún acuerdo elementos que no tengan que ver directamente con las elecciones. “El régimen establece en este documento no solo variables que tienen que ver con el proceso electoral, sino que también habla de las sanciones o el apoyo ante coyunturas económicas. Eso no tendría que estar allí”, opinó.

Edmundo González, que fue el que eligió la oposición venezolana luego de que el Gobierno de Venezuela apartara del camino a María Corina Machado y a la sustituta de esta que fue Corina Yoris, no fue el único que decidió abstenerse a firmar el documento.

El otro candidato que tampoco participó en este acto fue Enrique Márquez, quien lo catalogó como inútil y redundante.

“El acuerdo impulsado por el CNE, que no es idea del CNE, lo propuso Maduro. Fue un papel que produjo Miraflores. Es unilateral e inconsulto. Inútil por redundante, incompleto y desconocedor de la realidad”, expresó el candidato en una rueda de prensa.

Hay que recordar que los otros siete candidatos que se hacen llamar de oposición, tienen nexos claros con el chavismo, como lo es José Brito que ha hecho giras por Europa y Colombia para abogar por Carlos Lizcano, un empresario que tiene lazos con Álex Saab, quien fue acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

Incumplimiento al Acuerdo de Barbados

El régimen firmó con la oposición venezolana, representada en la Plataforma Unitaria Democrática, un acuerdo tras unos diálogos en donde establecían una serie de requisitos que tenían que ver con las elecciones.

“Las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, establece el primer punto de este acuerdo.

Sin embargo, el Gobierno no solo impidió la participación de María Corina Machado, que arrasó en las elecciones primarias con más del 90% de los votos, sino que además no permitió que Corina Yoris, una profesora sin ningún pasado político y que fue escogida por María Corina Machado, entrara en la contienda electoral.

