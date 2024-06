Por ahora no volverá la ruta San Antonio - Los Patios

Para ir desde San Antonio a Cúcuta hay que tomar una unidad de transporte colectiva en el terminal de transporte del lado venezolano, el cual te llevará directamente al terminal en la ciudad de Cúcuta.

Sin embargo, las rutas que antes funcionaban desde la ciudad venezolana hasta Los Patios aún no serán habilitadas gracias a la decisión del Concejo Municipal de San Antonio. Así lo explicó el representante de la empresa Corta Distancia, Marco Escalante, el cual fue la que solicitó la reapertura de esa ruta.

“Esa ruta siempre la ha tenido la empresa y va desde el terminal de San Antonio hacia Los Acacios. Con la aplicación del decreto 171 ordenó que los buses no pueden salir de terminal a terminal y no se pudo seguir cubriendo con los nacionales, sino con los metropolitanos”, dijo a este medio Marco Escalante.

Esto quiere decir que desde La Parada, en Villa del Rosario, sí hay unidades que van hacia Los Patios. Sin embargo, la empresa Corta Distancia buscaba que la ruta saliera desde el terminal de San Antonio.

“La idea era que me autorizaran ingresar más o menos 20 busetas metropolitanas de 32 puestos para salir desde el terminal de San Antonio hacia Los Acacios. Pero a nivel del Concejo Municipal de San Antonio, no sé qué estudio hicieron, me enviaron un oficio en el que señalaron que no quieren más rutas y que con el parque automotor que tienen es suficiente para cubrir los servicios. Por lo pronto está congelada”, manifestó Escalante.

En este sentido, el representante de Corta Distancia insistió que la necesidad de habilitar la ruta hacia Los Patios era para evitar que las personas que iban hacia esa zona pagaran doble pasaje.

“Algunos ciudadanos venezolanos van para Los Patios, entonces tienen que tomar la unidad que los lleva hacia La Parada y allí pagar otro pasaje para ir a su destino. Entonces tienen que pagar doble pasaje", explicó Marco Escalante.

