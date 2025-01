Petro criticó las medidas migratorias de Trump: "Dejémoslos solos un rato"

El presidente, Gustavo Petro, criticó desde Haití las políticas del mandatario estadounidense Donald Trump, quien ha impulsado medidas antimigratorias y anunciado un distanciamiento con América Latina desde su investidura el pasado lunes.



"No quieren haitianos, no quieren venezolanos, no quieren colombianos... Dejémoslos un rato solos a ver cómo les va", afirmó Petro durante un discurso en Jacmel junto a Leslie Voltaire, presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití.

Lea aquí: Reactivan servicio de transporte hacia la región del Catatumbo

El mandatario colombiano señaló que el mundo necesita un nuevo enfoque político que priorice los derechos humanos sobre las fronteras.



"Por encima de la nación hay que decirle a Trump, hay que decirle a Elon Musk, que la humanidad es más importante. Solo las naciones pueden vivir si vive la humanidad. Y la humanidad puede vivir si es libre y si los seres son libres en todo rincón del planeta", expresó.



Petro también advirtió sobre las consecuencias del aislamiento promovido por Trump. "Quienes nos echan se van a quedar solos. Y entre más solos, más pobres, más decadentes. Entre más solos pensando que son la raza superior, se van a volver más nazis", dijo en referencia a las recientes decisiones del gobierno estadounidense.



En los primeros días de su gobierno, Trump firmó más de 100 órdenes ejecutivas que incluyen la eliminación del derecho a la ciudadanía para nacidos en EE.UU., el despliegue de tropas en la frontera con México y la creación de un Departamento para la Eficiencia Gubernamental liderado por Elon Musk.



Sobre estas medidas, Petro señaló: "No sería Estados Unidos nada sin el pueblo negro, sin el pueblo mexicano".



Antes de viajar a Haití, durante el lanzamiento de la Línea Anticorrupción 157 en Bogotá, Petro calificó como "un delirio" la postura de Trump sobre América Latina.



"El que se debilita es el que se queda solo. Yo creo que hay que construir un concepto político que valore a la humanidad más que a las naciones", afirmó. También advirtió que el distanciamiento con la región es un "anuncio peligroso, no solo para el mundo sino para la misma sociedad norteamericana".

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion