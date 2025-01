Fiscal de Venezuela culpa a Colombia de albergar al Tren de Aragua

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró este miércoles que varios integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua se han refugiado en Colombia, donde, según su denuncia, las autoridades policiales no están actuando de manera efectiva frente a este fenómeno.



Saab señaló que varios de estos individuos, responsables de actos criminales como el atentado en el Palacio de Justicia de Maracaibo, se encuentran en territorio colombiano, entre ellos el prófugo conocido como “El Conas”.



"Hemos descubierto cómo muchos de estos sujetos se han refugiado en Colombia, donde pareciera que los organismos policiales no miran, no ven lo que ocurre a su alrededor", expresó.

El fiscal agregó que en varias ocasiones, “El Conas” ha amenazado de manera directa su integridad física, así como la de fiscales y jueces, por las investigaciones en curso.



Ante esta situación, Saab reiteró su solicitud de cooperación internacional para la captura y entrega de estos criminales a Venezuela, basándose en tratados internacionales.



"Reafirmamos y ratificamos esa solicitud para que el país que pueda tener en su territorio a este tipo de delincuentes, nos los entreguen para que reciban la máxima pena en Venezuela", subrayó.



La organización criminal, conocida como Tren de Aragua, es una de las más poderosas en Venezuela. Con origen en el estado de Aragua y liderada por Héctor "Niño" Guerrero, la banda tiene una presencia significativa en diversas cárceles del país, particularmente en la prisión de Tocorón.



Según el informe de InSight Crime, el Tren de Aragua cuenta con más de cien miembros y ha extendido sus actividades a varios países, incluidos Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Estados Unidos y México.



Desde 2020, la organización ha incrementado su presencia y actividades en el extranjero, lo que ha generado preocupación en los gobiernos de la región.



Saab concluyó su intervención haciendo un llamado a la cooperación internacional para enfrentar la creciente amenaza de grupos criminales transnacionales como el Tren de Aragua, que según él, pone en riesgo la seguridad y estabilidad de varios países de América Latina.

