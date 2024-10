Pecamos en la culminación de las jugadas: Bernardo Redín, técnico del Cúcuta Deportivo

Un empate agridulce obtuvo el Cúcuta Deportivo en el inicio de los cuadrangulares semifinales del Torneo II-2024 al decretar un 1-1 ante Atlético Huila en el estadio General Santander, la tarde del lunes.

Los rojinegros, una vez más, flaquearon en la terminación de las jugadas fallando en múltiples opciones generadas.

Ante los opitas la igualdad llegó con anotaciones en el primer tiempo. La visita se fue arriba con una anotación de Maicol Sequeda (21’) y el empate fue obra de Julián Angulo (34’).

En el otro juego de la jornada, Real Cundinamarca venció 1-0 a Unión Magdalena y tomó el liderato del Grupo A.

En la fecha 2, a jugarse el próximo fin de semana, Cúcuta visitará al Magdalena mientras que Huila recibirá a Cundinamarca.

Fallos en la definición

En el juego ante el cuadro de Neiva, la planificación tuvo que cambiarse rápidamente tras la lesión del volante argentino Cristian Álvarez al minuto 5.

‘Jopito’ fue el mejor jugador en el cierre de la fase anterior aportando constantemente en la asistencia y marcando.

En la primera parte, el fronterizo -aparte del gol- tuvo dos opciones claras con remates de Juan Moreno y José Estupiñán que fueron salvadas por el arquero Jeison Mendez.

Mientras que en el segundo tiempo, en el que se jugó mejor, se presentaron llegadas clarísimas de Moreno, Jaime Peralta y Valentín Robaldo que fueron mal aprovechadas.

Preguntado en rueda de prensa sobre el análisis del compromiso, Bernardo Redín -técnico del Cúcuta Deportivo- reconoció que Huila tuvo un mejor primer tiempo y el que el rojiengro se alzó en el segundo.

“Fuimos mejores en el segundo tiempo con actitud, con aliento. Creamos tres ocasiones de gol y no convertimos. La conclusión que sacó es que en estas instancias las ocasiones que tengamos hay que meterlas, no todas, pero quizás si el 50%. No voy a ganar 6-0, pero nos falto eficacia para irnos en ventaja. Huila jugó a transiciones, se metió atrás y nos esperaron para, con cancha abierta y jugadores rápidos, poder convertir”, dijo el técnico vallecacuano.

Justamente la finalización ha sido un mal que aqueja al equipo de Redín en el Torneo II.

“Creamos seis opciones en un enfrentamiento de dos equipos que aspiran ascender, que tienen un buen proceso. Pecamos en las culminaciones de las jugadas y finalizaciones”, expresó el estratega.

Sobre la demora en los cambios, Redín reconoció que esperó el desgaste de sus jugadores recordando que utilizó una ventana en la lesión de Álvarez.

“Quemamos una ventana en el primer tiempo. Teníamos un desequilibrio por las bandas con Angulo y Moreno, en los cambios espere el desgaste, y buscamos desmarques de ruptura (con el ingreso de Juan David Rueda). No tenemos cinco ventanas, ya habíamos quemado una”, puntualizó.

En este nuevo ciclo con el Cúcuta Deportivo, Bernardo Redín ha dirigido ocho partidos con un saldo de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

Grupo A:

1. Real Cundinamarca 3 pts (+1).

2. Cúcuta Deportivo 1 pt.

3. Atlético Huila 1 pt.

4. Unión Magdalena 0 pts (-1).

Fecha 2:

Huila vs. Cundinamarca: viernes 1 de noviembre (7:15 p.m. en el Plazas Alcid de Neiva).

Unión vs. Cúcuta: lunes 4 de noviembre (4:05 p.m. en el Sierra Nevada de Santa Marta).

