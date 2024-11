Estados Unidos reemplazó a Colombia como el segundo país en el que más se habla el español

Los hablantes de español han superado por primera vez los 600 millones de personas en todo el mundo en 2024 (600.607.806 personas), con casi 500 millones de hablantes nativos, y continúa como segunda lengua materna en el mundo, tras el chino mandarín, según datos del informe “El español en el mundo 2023”, del anuario que ha presentado el Instituto Cervantes en Madrid.

“Este anuario pone dos cosas en valor y es que una parte fundamental está dedicada a la cultura. En las palabras caben muchas cosas y los valores culturales engloban muchas cosas. Siguiendo las indicaciones de nuestros especialistas nos parece muy importante a la hora de evaluar unir la alta cultura con la cultura popular. Somos la lengua de Cervantes, pero también la lengua de una parte muy notable de la oferta de música, series, películas y videojuegos”, celebró García Montero.

Los 600 millones de personas que hablan español convierten al idioma en la segunda lengua materna del planeta, por detrás del chino mandarín, y por encima del inglés, el hindi y el árabe. Sin embargo, el número de países en los que el español es oficial, vehicular o mayoritario, es menor que el de países hablantes de inglés, francés o árabe.

En este sentido, el índice de vehicularidad del español como segunda lengua es el más bajo de las lenguas oficiales de la ONU, mientras que el coeficiente de hablantes de español como primera lengua está entre los más altos.

El informe revela que los hablantes de español fuera de los países hispánicos se acerca a los 100 millones, principalmente por su trasfondo migratorio.

En cuanto a los aprendices, el documento apunta que la mayoría de personas que aprenden español se concentran en Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil, debido al peso de la lengua en los sistemas de enseñanza reglada. En 2024, ha habido más de 24 millones (24.208.813 personas) de personas que aprenden español.

Al respecto, el informe apunta que, durante los últimos diez años, el número de aprendices de español ha crecido a un ritmo medio del dos por ciento, impulsado por su dinamismo en países de la Unión Europea y África occidental y central.

Por este aumento en el interés de aprender el español es que Estados Unidos, gran receptor de inmigrantes que hablan este idioma, se convirtió en el segundo país con más hablantes de español, despojando a Colombia de esa ubicación en el listado, según otro informe: “El español: Una lengua viva 2024”.

El informe de David Fernández, docente de la Universidad de Alcalá, en España, destaca que Estados Unidos, con aproximadamente 57,4 millones de hispanohablantes, desbancó a Colombia, con 52,6 millones, como segundo país con más hablantes.

La nación norteamericana es solo superada ahora por su vecino, México, que tiene cerca de 132 millones de hablantes de español. El listado también tiene a España, con más de 48 millones; Argentina, con unos 47 millones; Venezuela y Perú tienen 34 millones de personas que se comunican en español, cada una, así como Chile, con 20 millones y Ecuador y Guatemala, con 17 millones cada una también.

El español y las lenguas indígenas

En los países hispanohablantes, la proporción de hablantes con dominio nativo del español es del 93,63 por ciento de la población. Entre los países hispanohablantes, solamente Paraguay, Guatemala, Bolivia y Guinea Ecuatorial tienen una proporción de nativos de español inferior al 85 por ciento.

Ecuador, Venezuela y Guatemala son los países hispanohablantes con los registros más bajos en cuanto al dominio del español entre su población indígena, con más de un 20 por ciento de personas que no hablan esta lengua (en el caso de Ecuador, el porcentaje alcanza un 34,2 % de población indígena).

El español en lo audiovisual, la música y la literatura

Por otro lado, el informe destaca que el español se ha consolidado como una de las opciones principales para usuarios de plataformas como Netflix o Spotify, y también para consumidores de videojuegos.

Así, España es el quinto productor de series entre las 100 más vistas de Netflix en el mundo. Y es, junto con Reino Unido, el mayor productor de series de ficción en Europa. En 2024, La Sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona, se sitúa en el segundo puesto de películas de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix, con 94,4 millones de reproducciones. El tercer puesto es para otra cinta española, Nowhere, de Albert Pintó, con 85,7 millones de visualizaciones.

En el sector musical, el consumo de música en español ha aumentado un 3,8 por ciento, exactamente el mismo porcentaje que ha disminuido el inglés. En 2023, cerca de una cuarta parte de las canciones en las listas de éxitos de portales como YouTube o Spotify utilizaban el español.

Precisamente, el profesor en la Universidad de Oviedo Eduardo Viñuela, encargado del informe “El español se canta más que nunca”, aseguró que el momento actual es “muy bueno” para la música en español, que va creciendo de forma “ininterrumpida”. Así, ha destacado que el “boom latino” de los años 2000 con exponentes como Shakira, Luis Fonsi o Daddy Yankee.

Después, en la era de TikTok, la música en español ha continuado con gran presencia en redes sociales, generalizándose las creaciones ”amateur”, que han disparado los datos de consumo con hitos como el caso del artista Bad Bunny o Karol G, que han llegado al primer puesto en la lista de Billboard con música en español, algo que no era lo “común”.

“Muchas de las personas no hablantes del español que se acercan a esta música lo hacen gracias a medios audiovisuales, series de éxito o películas en las que aparecen estas canciones. A través de la música en español se pone mucho énfasis en los diferentes acentos del idioma. Si a principios de los 2000 solo triunfaban artistas con español neutro, ahora el aceto está muy presente y artistas como Rosalía, J Balvin o Bad Bunny lo llevan como seña. Esto genera vínculos con las comunidades hispanohablantes y con los jóvenes, a través del trap, reguetón o dancehall”, señaló Viñuela.

En el ámbito de la traducción, la lengua española se encuentra en el sexto lugar entre los idiomas traducidos, pero entre los 50 autores más traducidos a escala mundial tan solo aparece un escritor hispanohablante, Gabriel García Márquez, en el puesto 49 con 1.382 traducciones. La autora más traducida es Agatha Christie con 7.236 traducciones.

Este es el listado de los países en donde más personas hablan español:

1. México 132 millones

2. Estados Unidos 57,4 millones

3. Colombia 52,6 millones

4. España 49 millones

5. Argentina 47 millones

6. Venezuela 34 millones

7. Perú 34 millones

8. Chile 20 millones

9. Ecuador 17 millones

10. Guatemala 17 millones

