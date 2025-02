En abril, Trump podría tener listos aranceles personalizados para cada país

El presidente Estados Unidos, Donald Trump, ha dado la orden para estudiar la imposición, como pronto en abril, de aranceles recíprocos a los socios comerciales de la primera economía mundial con el objetivo de igualar los impuestos que encaran los productos estadounidenses en los mercados extranjeros.

Estas medidas tendrían como objetivo contrarrestar las barreras comerciales de tipo no arancelario, como una legislación excesivamente reguladora, los diferenciales en el IVA, las subvenciones públicas o las políticas cambiarias que perjudiquen las exportaciones estadounidenses.



"En cuanto al comercio, he decidido, por motivos de igualdad, que aplicaré un arancel recíproco, es decir, que lo que los países cobren a Estados Unidos, nosotros se lo cobraremos a ellos, ¡ni más ni menos!", afirmó Trump en una publicación en su red, Truth Social.



El mandatario republicano ha propuesto crear un sistema personalizado por países que perseguiría redefinir las relaciones comerciales con cada uno de sus socios. Además, ha aclarado que no da lugar a "excepciones", puesto que todas las acciones que se tomen siempre serán "recíprocas".

En el caso de la Unión Europea, Trump ha criticado los niveles de IVA en el bloque comunitario y las multas con las que la Comisión Europea sanciona a tecnológicas estadounidenses.



Según ha recogido Bloomberg, el nominado por Trump para la Secretaría de Comercio, Howard Lutnick, habría informado a la prensa de que el estudio de las medidas a tomar debería estar listo para el 1 de abril, tras lo cual Trump tomará las riendas.



Trump ha explicado desde el Despacho Oval que implementará impuestos a la importación de automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos "superiores" a los aranceles recíprocos en una fecha futura aún por concretar.

