Ella es Jhon, la gata de nombre curioso que quedó atrapada en una tubería y fue rescatada por bomberos

Una mañana común y corriente en la comunidad de Clevedon, Inglaterra, se vio interrumpida tras una alerta de emergencia que involucraba a un animalito de los suburbios de la zona.

Al parecer, una habitante del pueblo llamada Cassie notó algo extraño dentro de su casa cuando por varias horas dejó de percibir la presencia de su gata llamada John, cuyo nombre masculino ya era un misterio, caminando por los pasillos a la hora de ir por el desayuno como de costumbre.

Después de un tiempo, ya más preocupada, la joven decidió revisar en cada rincón dentro y fuera de la casa, pero al final, sin tener éxito, pensó en ir al garaje. Cuando de un momento miró hacia arriba y vio que la cabeza de su gata sobresalía de una tubería de desagüe.

“Primero pensé que estaba jugando, pero luego me di cuenta de que no podía moverse”, le dijo Cassie a la BBC. Tras saber la insólita ubicación de su gato, ella no dudó en llamar a los bomberos para que acudieran a su rescate antes de que fuera tarde.

Según el relato de Cassie ellos pudieron llegar rápidamente a su casa con las respectivas herramientas y un plan para sacar a John de ese “aprieto” sin causarle heridas.

Al arribar, varios bomberos evaluaron la situación y vieron que no era tan fácil como pensaban, por lo que estratégicamente decidieron cortar cuidadosamente un segmento de la tubería donde la gata estaba atrapada.

“Tratar de sacarla directamente habría sido demasiado peligroso, ya que el cuello estaba firmemente encajado”, explicó uno de los bomberos involucrados en el rescate de John.

Al final, ¿cómo pudieron rescatar a la gata?

Por medio de una herramienta de precisión, los bomberos lograron extraer a la gata del techo, pero aun con la tubería pegada a su cuerpo. Después de haber realizado con éxito la parte más delicada, la llevaron a un veterinario con el objetivo de terminar el rescate.

En medio del traslado, según el relato de los rescatistas, John estuvo tranquila, pero visiblemente cansada debido al esfuerzo que intentó hacer por salir del apretón en el que estaba mientras duro atrapada.

“Este fin de semana, nuestro equipo de Clevedon fue llamado para rescatar a John, la gata. Pero en lugar de estar atrapada en un árbol, ¡estaba atrapada dentro de una tubería de drenaje! El equipo cortó cuidadosamente una sección de la tubería para liberarla y la llevó al veterinario, donde fue revisada y no se encontraron heridas graves”, sostuvo el equipo en su publicación.