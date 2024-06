Edmundo González sobre elecciones en Venezuela: no son libres ni transparentes

El candidato apoyado por María Corina Machado para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro, Edmundo González Urrutia, dijo en medio del Foro del Atlántico que las elecciones que se van a celebrar en el vecino país el 28 de julio no serán ni justas ni libres.

"No es un proceso libre, no es un proceso transparente, no es un proceso justo porque aquí se está llevando a cabo una campaña electoral con un buen número de prisioneros políticos. No se pudo inscribir la candidata elegida en primarias (María Corina Machado)", manifestó Edmundo.

En ese sentido, insistió en que todos estos elementos son suficientes para determinar que el Consejo Nacional Electoral manejado por los funcionarios del Gobierno de Venezuela no llevará a cabo un proceso transparente.

"Todo esto conforma un cuadro bastante difícil y peligroso para llevar unas elecciones presidenciales con estándares democráticos. Uno lo palpa en la calla cuando la gente nos recibe con tanta alegría y nos dice que estas elecciones representa la última oportunidad. Nosotros representamos la última oportunidad para el pueblo", agregó Edmundo.

Hay que recordar que Edmundo González fue el tercer actor que la oposición dispuso para las elecciones, luego de que la ganadora de las primarias con más del 90% de los votos, María Corina Machado, no pudiera participar por la inhabilitación que le impuso el régimen y posteriormente Corina Yoris, una académica sin registro político, que tampoco se pudo inscribir.

