Resumen 2024: Las noticias de la farándula más importantes del año

La Gorda Fabiola, un personaje inolvidable

Fabiola Posada, conocida en el mundo del entretenimiento como “La Gorda Fabiola”, murió este jueves 19 de septiembre a los 61 años de edad, tras permanecer varios días hospitalizada en Bogotá, confirmó Nélson Polanía “Polilla” al periodista Gabriel de las Casas.

“Acabo de hablar con el gran polilla y me confirma la partida de este mundo de la linda y querida gordita Fabiola Posada”, escribió de las Casas en su cuenta de X. En 2018, la humorista estuvo hospitalizada y pasó por un trance complicado de salud que la llevó incluso a permanecer 22 días en estado de coma inducido bajo vigilancia médica en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de la que salió, pese al diagnóstico de los especialistas.

Siempre he soñado con que mi tumba tenga un epitafio que diga ‘Descansa en paz, alma mía, solo querías reír’, ese me gustaría, dijo en una entrevista a La Opinión. Las mujeres de tallas plus, “que tienen sobrepeso, es que ellas también son bellas, que para todos los gustos hay y que no tienen que sentir ningún complejo”.

Miss Universo 2024 coronó a una ‘Barbie’

Miss Dinamarca, Victoria Kjaer, quien desde el inicio de los eventos preliminares y la gala final, sobresalió por su pasarela única, excelente oratoria, seguridad y por supuesto, excepcional belleza, ella será la sucesora de Sheynnis Palacios, ganadora de Miss Universo 2023.

Esta afortunada ganadora se llevará el lujoso botín de valorado en 250,000 dólares, equivalentes a más de un billón de pesos colombianos adicional a la lujosa corona que lleva por nombre ‘La Luz del Infinito’ (Lumiere De L’Infini) y que fue creada por la joyería filipina ‘Jewelmer’, siendo la primera vez que una corona para Miss Universo es confeccionada en esa parte del mundo.

El top 5 estuvo conformado por Miss Nigeria, Miss México, Miss Dinamarca, Miss Tailandia y Miss Venezuela.

La Señorita Colombia, Daniela Toloza, no quedó entre las 30 semifinalistas.

Lafér, la revelación

La cantante de 30 años, nacida en Ocaña, Norte de Santander, se destacó en el reality ‘La Descarga’ de Caracol Televisión, por su potente voz. Laféer ha estado en agrupaciones como ‘Chocquibtown’ y ‘Bomba Estéreo‘, con los que ha colaborado durante varias giras nacionales e internacionales. Sin embargo, en solitario ha brillado con luz propia, considerándose la revelación del 2024.

El actor Víctor Mallarino, premio ‘Toda una vida’

En reconocimiento a su excepcional trayectoria y contribución a las artes escénicas, el reconocido actor y director colombiano Víctor Mallarino fue honrado con el Premio Víctor Nieto a Toda una Vida en la edición 40 de los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual que se llevó a cabo el 18 de abril en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - FICCI.

Con una carrera que abarca décadas en teatro, televisión y cine, Mallarino ha dejado una huella indeleble en el panorama cultural colombiano.

“Recibir este premio es un momento profundamente conmovedor en mi carrera, va más allá de un reconocimiento personal; es un tributo a la conexión eterna entre un artista y su audiencia, y a las innumerables horas de trabajo detrás de cada actuación”.

Pesar por muerte de la actriz Sandra Reyes

A sus 49 años de edad, falleció la actriz colombiana Sandra Reyes, recordada por su trabajo en producciones como ‘Pedro el escamoso’, ‘La mujer del presidente’, ‘El cartel de los sapos’ y más recientemente ‘Rigo’.

En esta novela hizo precisamente el último papel de su vida como madre de Rigoberto Urán. De acuerdo con algunos medios, Reyes murió a causa del cáncer de seno, enfermedad que venía padeciendo desde hace un tiempo.Familiares, fanaticos y hasta colegas expresaron sus condolencias por la muerte de la actriz .Uno de estos fue el actor Miguel Varoni, quien conformó junto a Reyes la emblematica pareja de ‘Pedro Coral’ y ‘Paula Davila’ en Pedro el Escamoso. En sus redes sociales, Varoni publicó:“Hasta siempre mi doctora Paula.... sumerce no sabe la falta que me va a hacer ¡¡dios me la bendiga!! Siempre (va a estar) en mi corazón”.

Carlos Vives recibió el premio Persona del Año en los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación celebró su Gala a la Persona del Año 2024 en honor a Carlos Vives , con emocionantes interpretaciones de algunos de los éxitos del extenso repertorio de la estrella colombiana, con actuales y anteriores nominados al Latin Grammy, entre ellos María Becerra, David Bisbal, Rubén Blades, Camilo, Silvestre Dangond, Emilia, Emilio Estefan, Gloria Estefan, Fonseca, Luis Fonsi, Kany García, Goyo, Grupo Frontera, Juan Luis Guerra, Juanes, Carín León, Los Fabulosos Cadillacs, Víctor Martínez, Niña Pastori, Antonio Rey, Alejandro Sanz, Tato, Tonada, Julieta Venegas, Wisin y Sebastián Yatra.

Vives fue reconocido por sus más de tres décadas de carrera como multifacético cantante y compositor, así como por su compromiso con las iniciativas ambientales y sociales.

