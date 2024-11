Viuda de Omar Geles rompe el silencio sobre la pérdida de un bebé

La muerte de Omar Geles conmocionó a un país, en especial, a los amantes del género vallenato. Su aporte a la cultura y a la industria musical del país fundamentó la carrera de grandes exponentes e intérpretes y, sobre todo, le permitió ser un pilar fundamental en la nueva ola del vallenato.

Desde el pasado martes 21 de mayo, Maren García no ha podido tener un día sin que su corazón añore el tiempo junto a su esposo y padre de sus tres hijos. Regresar a los tiempos en que eran felices los cinco en Valledupar, sin que un paro cardiorrespiratorio cambiará para siempre el curso de sus vidas.

La viuda de Omar Geles había preferido guardar silencio para vivir su dolor en privado y comprender lo que está atravesando. No obstante, después de más de cinco meses decidió hablar y contarle al mundo que seguirá trabajando en lo que más le apasionaba a su esposo: la música y avivar la agrupación musical del cantante.

Lea aquí: Fajardo, López y Vargas Lleras lideran intención de voto en presidenciales, según encuesta Invamer

Asimismo, en entrevista con la periodista Andrea Arroyave, Maren reveló que perdió el primer hijo con Geles y que fue un momento difícil y doloroso para ella. Por otro lado, contó experiencias complejas que hicieron parte de su matrimonio y que los ayudó a crecer y a consolidar su vida en pareja y su familia.

Su primer embarazo tuvo un desenlace desolador para la García, ya que por causa de un accidente en unas escaleras, su bebé falleció.

“Yo perdí a la bebé. Era una niña y tenía tres meses. La perdí porque a mi mamá le hicieron una cirugía y se agravó, me dijeron que ella podía morir. Entonces yo en mi desespero iba bajando unas escaleras y me resbalé y la perdí. Fue un mes que yo no salía del cuarto. Para mí fue muy duro porque yo deseaba quedar embarazada y pasaron ocho años después para que yo tuviera a mi hijo mayor. Durante ese tiempo fue un vaivén la relación”, García se sinceró y comentó cómo fue vivir junto a su suegra, doña Hilda.

Conozca: Colombia bajó dos puestos en el ranking Fifa y cerró el 2024 fuera del top-10

Para el matrimonio lo más difícil fue aprender a convivir, siendo rechazados por sus familias. Cuenta que la familia Geles “no gustaban de mí porque yo era muy pequeña, imagínate yo soy menor que la hija de él, entonces no lo veían bien. Mis papás no lo querían. No aceptaban esa relación porque decían: ’Tú vas a sufrir todo el tiempo con él porque es músico’”.

A pesar de las opiniones, Maren le apostó a su amor con Omar y asegura que fue una de sus mejores decisiones y todo lo vivido se transforma en una hermosa experiencia porque “hubo momentos hermosos, porque estaba viviendo junto al amor de mi vida. A veces ni yo misma podía creer que estaba con él”.

La pareja se casó en 2021 después de muchos años de noviazgo y construyeron una familia compuesta por tres hijos: José Mario, Isabella y José Juan.

Maren aprovechaba su alcance en redes sociales para compartir momentos junto a su vida, familia y a la de Omar. Además, exalta el trabajo que hizo su esposo en vida.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion