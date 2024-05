Exvocalista de One Direction prepara su llegada a Colombia

Todo está preparado para que la estrella del pop, Louis Tomlinson, realice su presentación en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Se trata de un show que hace parte de la segunda gira mundial del cantautor inglés, denominada 'Faith in the Future World Tour', por lo que la expectativa es grande al ser el reconocido exvocalista de la exitosa banda británica One Direction que aterrizará en Bogotá este próximo martes 28 de mayo.

Tras su última visita en el año 2022, Louis Tomlinson regresará a la Capital del país en un concierto que hace parte de su segunda gira mundial denominada 'Faith in the Future World Tour'.

Desde su inicio como parte de la fenomenal banda One Direction hasta su incursión en una exitosa carrera en solitario, Tomlinson ha demostrado ser un artista versátil y cautivador que continúa deleitando a audiencias de todo el mundo.

Una muestra de esto, no solo son sus cifras en plataformas como Spotify que superan los mil millones de reproducciones; sino que además, a semanas de sus shows, el artista inglés ya ha logrado agotar boletería en varios de los escenarios en las ciudades de Estados Unidos y Europa en los que el artista hará su aparición.

La expectativa está en su punto más alto mientras los seguidores del talentoso artista aguardan su presentación en el escenario del Coliseo MedPlus. Con una trayectoria musical que abarca grandes éxitos mundiales como 'Two of Us', 'Kill My Mind' y 'Miss You', sumado a su capacidad para conectar con el público en el escenario, Louis Tomlinson promete una experiencia musical que cautivará a todos los presentes en una noche llena de emoción.

