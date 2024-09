Esta es la historia de Kevyn, el favorito a ganarse el Desafío XX

Su vida amorosa sí ha sido cuestionada por los internautas, puesto que cuando llegó al reality tenía pareja sentimental. En conversación con sus compañeros de Alpha confesó que “las cosas con la mamá de su hijo no funcionaron” y que no estaba seguro si su actual relación seguía. Un pensamiento diferente al de su mujer.

En medio de la duda, tomó la decisión de involucrarse con su compañera Natalia y mientras estuvieron en el equipo Alpha, se conocieron hasta el punto de pensar en comenzar una relación sentimental. No obstante, sus pensamientos e ideales los llevaron por caminos diferentes y ante la negativa de la mamá de Kevyn, la pareja no terminó bien y han manifestado no querer revivir aquel momento.

Tras su paso por el equipo Pibe, Kevyn ha tenido una redención con el público, que si bien le cuestionan su relación con Natalia y lo califican como infiel, su nueva etapa ha sido importante para que los televidentes conozcan a un competidor y a una persona que está jugando por un mejor vivir y sacar a su hijo adelante.

Tomado de El Unviersal*

