Angélica Jaramillo en rehabilitación: este es su estado de salud

El pasado 13 de agosto, Angélica Jaramillo, reconocida actriz y modelo, nacida en Armenia, fue tendencia en Colombia tras la fuerte confesión que hizo durante un en vivo por la red social Instagram.

Jaramillo, también conocida por su participación en numerosos videos musicales de artistas colombianos, compartió con franqueza el tormento que ha experimentado en los últimos años debido al consumo de drogas. “Angélica Jaramillo tenía un momento en su vida en el que estaba haciendo todo lo que soñó... Estaba tan feliz, cumpliendo tantos sueños, tantos proyectos, tantas cosas bellas que había puesto y tantas ideas”, expresó la actriz con tristeza, recordando los tiempos en los que su vida estaba llena de logros y alegría.

La familia expresó su preocupación y manifestó que siempre han estado para ella, durante todos estos años y que no ha sido fácil afrontar esta situación. “Este ha sido un tema muy difícil y doloroso para nuestra familia durante muchos años. Hemos estado luchando junto a ella, y tratando de ayudarla a superar esta difícil situación”, expresó la creadora de contenido y empresaria, Laura Jaramillo.

Aún, cuando fue un caso público, la modelo guardó silencio y muchos se olvidaron del caso asumiendo que estaba mejor. No obstante, se conoció que Angélica Jaramillo fue ingresada en un centro de rehabilitación tras varios meses de incertidumbre sobre su salud y bienestar, despertando nuevamente preocupación entre sus seguidores.

Su hermana, Laura Jaramillo, fue quien confirmó la gravedad de la adicción de Angélica y la urgencia de tomar medidas para evitar una tragedia mayor. Asimismo, explicó que la situación se les había salido de control y que, a pesar de los esfuerzos de la familia por brindarle apoyo, la modelo no había mejorado.

“Nuestro verdadero motivo de venir a Medellín no fue para pasear, sino para traer a mi hermana a un centro de rehabilitación. A pesar de todos nuestros esfuerzos como familia, no pudimos ayudar a Angélica, ya que ella no se dejó apoyar. Lamentablemente, tras hacerse público su problema, en lugar de mejorar, la situación empeoró”, confesó Laura en su cuenta de Instagram.

Laura describió el ingreso de Angélica en el centro como “una decisión muy difícil de tomar, pero el mayor acto de amor que hemos hecho. Han sido los dos días más difíciles de mi vida… Agradecemos sus oraciones y palabras de aliento, y confiar en Dios”, concluyó.

Tomado de El Universal*

