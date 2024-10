¿Quién es el hombre que coquetea con Shakira y termina sin ropa en el video de Soltera?

En un giro inesperado, Harry Jowsey pierde una apuesta y termina en ropa interior, lo que desató una gran cantidad de comentarios en redes sociales sobre su rol en el video y su química con la artista. Los fanáticos no tardaron en hacer bromas y comentarios sobre la escena, convirtiendo a Harry Jowsey en tendencia en redes sociales.

¿Quién es Harry Jowsey?

Harry Jowsey saltó a la fama por su participación en Too Hot to Handle, un reality show de citas producido por Netflix. Desde entonces, su carrera ha crecido significativamente, logrando acumular millones de seguidores en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con su estilo de vida, sus proyectos profesionales y su faceta como creador de contenido. Además, ha participado en otros realities como Heartbreak Island y Dancing with the Stars, consolidándose como una personalidad mediática en el mundo del entretenimiento.

Fuera de la televisión, Jowsey también ha incursionado en el mundo empresarial como cofundador de la marca de gafas de sol Kensngtn Sunglasses, una empresa con presencia global. Su aparición en el video de Soltera se debe, en parte, a su amistad con Lele Pons y Anitta, quienes también tienen un papel destacado en el videoclip.

El videoclip ha sido elogiado tanto por sus vibrantes escenarios como por su energía positiva. A lo largo de la producción, Shakira muestra su característico estilo de baile, especialmente en las escenas de la piscina y el casino, donde luce un traje de baño azul y despliega sus ya famosos movimientos de cadera, que siguen cautivando a sus seguidores.Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios elogiaron la elección de Harry Jowsey para el videoclip, otros destacaron el mensaje de empoderamiento de la canción. El video ya acumula millones de reproducciones y ha sido tendencia en diversos países.