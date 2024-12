Andrea Valdiri regalará los anillos de compromiso que le dieron sus exparejas

Andrea Valdiri, reconocida creadora de contenido y empresaria, ha estado en el ojo público no solo por sus cambios físicos, sino también por su vida sentimental. La barranquillera estuvo casada con el influencer Felipe Saruma y antes con el cantante Lowe León, con quien tuvo a su hija Adhara. Además, ha tenido relaciones con David Sierra Rodríguez, un ingeniero caleño, y Juan David Mindiola, quien fue acusado de maltratarla físicamente tras una borrachera. Con cada uno de ellos, Valdiri recibió valiosas joyas.

Recientemente, a través de sus redes sociales, Andrea sorprendió a sus seguidores al anunciar que sorteará los anillos que le regalaron sus exparejas. Según explicó, su objetivo es “convertirse en Cupido” y permitir que los hombres usen esas exclusivas joyas, elaboradas en oro y con piedras preciosas, para proponer matrimonio a sus parejas. Valdiri aclaró que, a pesar de la confusión de sus seguidores sobre su historial matrimonial, la idea surgió al encontrar los anillos guardados en su baúl de recuerdos y decidir utilizarlos para fomentar el amor.

Entre risas, la bailarina barranquillera Andrea Valdiri aprovechó la ocasión para invitar a sus seguidores hombres a participar en una dinámica si estaban planeando proponer matrimonio a sus parejas. La dinámica tiene un plazo de 24 horas, durante el cual los interesados deben contar por qué merecen llevarse uno de los preciados anillos que Valdiri ha recibido en sus relaciones pasadas.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar, y entre los más destacados se leen: “Machi esos anillos están salados, no caigan en la trampa”; “ni loca, imagínate que me toque el que le dio Lowe, ese chicharrón es tuyo nada más”; “machi jajaja, siento que esos anillos llevan algo de historia y si me toca alguno, que sea el que le dio Felipe”, entre otros.

Durante las celebraciones navideñas, Andrea Valdiri, la empresaria y bailarina barranquillera, sorprendió a la nana de sus hijas Isabella y Adhara con un gesto especial. En su tradicional entrega de regalos a los empleados, uno de los más destacados fue el de Yeimy, la cuidadora de Adhara, quien lleva más de dos años trabajando con ella. La sorpresa consistió en una moto negra, lo que dejó a Yeimy completamente asombrada al abrir la puerta de la casa.

Emocionada y con lágrimas en los ojos, Yeimy abrazó a Andrea y expresó su agradecimiento, ya que este regalo le permitirá trasladarse con mayor comodidad entre su hogar y el trabajo. Este gesto generó una ola de comentarios positivos entre los internautas, quienes destacaron la generosidad de Valdiri, reafirmando su imagen como una persona agradecida y solidaria con quienes la acompañan en su día a día.

