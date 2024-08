¡Muchas gracias! Estos son los logros que alcanzaron los colombianos en los Juegos Olímpicos París 2024

Culminó la historia de Colombia en los Juegos Olímpicos París 2024 con cuatro medallas olímpicas: tres de plata y una de bronce. Una demostración del talento de los colombianos, y que han consolidado en un país escaso de oportunidades una trayectoria profesional contra pronósticos que los alejaría de lo que hoy son.

Solo pensar en la historia de la antioqueña Mari Leivis Sánchez y el chocoano Yeison López, ambos ganadores de plata, quienes atravesaron situaciones difíciles. López abandonó su natal Istmina, Chocó, con un par de botas pantaneras, un pantalón roto y una camisa. Se fue en compañía de su papá y un hermano a Cali, huyendo del conflicto armado de su región entre paramilitares, guerrilla y ejército, y allí encontró más tarde el deporte que en París lo consagró como medallista olímpico.

Mientras que la haltera urabaense llegó a Medellín a los 16 años para mejorar en el deporte de los hierros. Sin embargo, cuatro años más tarde, con la llegada de su hijo Ismael Elías, la vida le puso un dilema sobre el tiempo que podría dedicarle a él y su compromiso con el deporte de alto rendimiento.

“Gracias a Dios no abandoné las pesas. Es mi hijo el que me impulsa a no desfallecer, pero también el deseo de demostrar que sí se pueden alcanzar las metas desde que haya disciplina y amor por lo que se hace”, indicó Sánchez, única pesista paisa en la delegación.