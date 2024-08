Mariana Pajón podría pasar de campeona olímpica a líder mundial del deporte; le contamos por qué

Mariana Pajón, una de las más grandes figuras del deporte colombiano, ha culminado su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la determinación de continuar su carrera deportiva. Tras su destacada actuación en estas justas, Pajón ha sorprendido al mundo del deporte al anunciar que será candidata para representar a los deportistas en la comisión de atletas del Comité Olímpico Internacional (COI).

Esta comisión desempeña un papel vital al integrar las voces y perspectivas de los deportistas en el proceso de toma de decisiones del Movimiento Olímpico. Es un comité que se compromete a garantizar “un deporte limpio y justo, una filosofía que incorporamos en la totalidad de nuestras responsabilidades”, según sus propias palabras. La oportunidad de servir en esta comisión permite a los atletas influir directamente en la gobernanza del deporte mundial y abogar por un entorno más equitativo y transparente.

Una vez elegidos, los miembros de la comisión pueden convertirse en vocales del COI, y la presidenta actual es miembro de la Comisión Ejecutiva de la misma entidad. Esta estructura asegura que las preocupaciones y aspiraciones de los atletas se discutan en los niveles más altos del Comité Olímpico Internacional.

La postulación de Pajón

Mariana Pajón compartió que su decisión de postularse se debe a una petición de sus compañeros atletas. “Me llegó una solicitud de los atletas a nivel mundial en la que quieren que yo los represente ante el COI. No estaba al tanto, pero me di cuenta qué era y me lancé de candidata”, comentó Pajón en una entrevista con El Tiempo desde París. Su candidatura refleja la confianza que los deportistas de todo el mundo tienen en su capacidad para ser una voz efectiva en el COI.

Actualmente, las votaciones están abiertas, y el proceso de selección incluye la elección de cuatro atletas por votación directa y dos más por designación de una comisión. Pajón destaca que hay “muchos programas que se pueden trabajar, todo, con el objetivo de tener una mejor condición de los deportistas ante el COI”. Entre los actuales miembros de la comisión se encuentran nombres prominentes como la atleta rusa Yelena Isinbayeva y la ciclista neozelandesa Sarah Walker.

A pesar de esta nueva faceta en su carrera, Pajón ha dejado claro que no se retirará del deporte. Su mirada está puesta en los Juegos Olímpicos de 2028, donde planea competir en el ciclismo de pista, abriendo así un nuevo capítulo en su carrera deportiva. “Será otra faceta de Pajón”, comentó, señalando su deseo de explorar nuevas disciplinas y desafíos.

Mariana tiene todos los méritos para asumir este papel de liderazgo, respaldada por una carrera impresionante en la que ha logrado dos medallas de oro y una de plata en Juegos Olímpicos, siendo la única deportista colombiana en alcanzar tres medallas olímpicas. Con más de 12 títulos mundiales, se ha consolidado como una de las atletas más exitosas de la historia y una verdadera embajadora del deporte colombiano.

Su compromiso con el deporte y su dedicación para mejorar las condiciones de los atletas alrededor del mundo hacen de Mariana Pajón una candidata ideal para la comisión del COI. Con su experiencia y pasión, Pajón está preparada para dejar una huella significativa tanto en el ciclismo como en la representación de los atletas a nivel internacional. Su legado sigue creciendo, y el mundo del deporte estará atento a los próximos pasos de esta extraordinaria atleta.

