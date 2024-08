Jairo Ruiz, el formador del medallista olímpico Ángel Barajas

“Para mi es más importante formar personas que le sean útiles a la sociedad. He pensado en mi retiro, no sé cómo me he mantenido luchando contra muchas adversidades de todo tipo. Los triunfos son efímeros respecto al trabajo y proceso que conllevan”, dijo a La Opinión el pasado marzo, antes de partir a Europa para prepararse a las justas.

Esa misión es valorada por las decenas de gimnastas que tiene a su cargo. Algunos lo llaman papá.

“Sé que entre ellos me dicen papá, pero a mí no me lo dicen. Me deja muy feliz porque yo en la formación de ellos soy alguien importante. Consigo almuerzos, peleo por ellos. Para que vivir sin servir, uno tiene que servir para que la gente se sienta contenta con la presencia de uno, eso es importante para mí. Me fascina esta profesión, si volviera a nacer, volvería a estudiar esto”, señaló en 2023, justo después del Mundial Juvenil, donde fue multimedallista con Ángel.