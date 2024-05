Vuelve a la libertad fotógrafa secuestrada en Aguas Claras, Ocaña

En la madrugada de este viernes, 24 de mayo, fue liberada Yusli Tatiana Arévalo Navarro, la fotógrafa secuestrada desde el pasado sábado 18 de mayo en el corregimiento de Aguas Claras, zona rural del municipio de Ocaña.

Según información recolectada, la mujer fue encontrada en el casco urbano de la zona, en estado de debilidad y con signos de deshidratación. Los médicos del hospital regional Emiro Quintero Cañizares le están realizando chequeos para determinar su estado de salud antes de reencontrarla con su familia.

Los familiares de Arévalo han mantenido silencio sobre los motivos, exigencias y la agrupación responsable de su secuestro.

El secuestro

Yusli Tatiana Arévalo, de origen campesino, fue secuestrada por hombres armados que irrumpieron en la finca La Esmeralda, amordazaron a su familia y la obligaron a subir a una camioneta, llevándola hacia la zona montañosa.

Este secuestro generó una marcha de protesta en Ocaña, donde habitantes, autoridades y gremios condenaron esta práctica y exigieron a los grupos armados cesar su actividad violenta.

En días pasados, Hermides Arévalo, padre de la secuestrada, explicó que su hija, madre de un niño de 10 años, no tenía la solvencia económica para cumplir con las demandas de los secuestradores. "Mi hija es muy noble y su trabajo con fiestas familiares no es muy rentable. No tenemos solvencia para pagar un rescate, solo contamos con la finca, un carro y nueve reses", expresó durante la protesta.

En esa marcha, el presidente de la Asociación de Personeros de la zona del Catatumbo, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, también hizo un enérgico llamado a la fuerza pública para redoblar esfuerzos en la región, señalando que las solicitudes previas no han dado resultados.

"Es muy triste revivir estos episodios del pasado, ya que vulneran los derechos fundamentales", reiteró.

