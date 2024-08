Vigilante informal denunció delitos, lo amenazaron y lo asesinaron en el barrio Panamericano de Cúcuta

El miedo y la inseguridad se está albergando entre los habitantes del barrio Panamericano, de Cúcuta, pues el domingo se cometieron dos hechos violentos. Uno fue en la mañana, se trató de un feminicidio, y otro se dio en la noche, cuando mataron a un celador informal.

Lea: ¡Ojo! Estos son los cierres de vías por las ferias de Cúcuta

Todo ocurrió hacia las 7:00 p.m., cuando Óscar José Gómez Parra, quien era conocido por los residentes de la urbanización Panamericano, como un vigilante, caminaba por la manzana 5 con lote 8, de este sector de la Comuna 6 de Cúcuta.

Al parecer, el hombre de 37 años, se encontraba cobrando la cuota de vigilancia, cuando dos personas en moto lo interceptaron y comenzaron a dispararle. Según la comunidad, fueron por lo menos unas ocho detonaciones las que se escucharon esa noche.

En cuestión de segundos, lo que pintaba como una noche tranquila, terminó imponiendo el miedo entre la comunidad.

“Los disparos se escucharon en todos lados. Acababa de pagarle, en el momento en que todo pasó. Cuando empezaron los totazos, yo había entrado a mi casa y del miedo me arrojé al piso”, dijo un vecino del sector.

Minutos más tarde, cuando parecía que ya todo había terminado, algunas personas salieron de sus casas y rodearon el cadáver de Óscar José. Los gritos de auxilio no se hicieron esperar, “llamen a una ambulancia. Que alguien haga algo”, era lo único que se oía.

Al sitio arribaron varias patrullas de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), encontrándose con la víctima tendida boca abajo en un pasillo de esta manzana, sin signos vitales, tras recibir cinco impactos de bala.

La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) se encargó de la inspección técnica y el levantamiento del cadáver. En el lugar, quedaron abandonadas ocho vainillas 9 milímetros.

¿Por qué lo mataron?

Aunque los detalles sobre quién asesinó a Óscar Jesús aún se desconocen, porque, al parecer, no habían muchos testigos en la escena, se pudo conocer que la víctima fue amenazada días antes.

“A mi esposo lo quisieron extorsionar, pero él nunca cedió ante ellos, por el contrario, los denunció y fueron a parar a prisión, desde entonces comenzaron las amenazas. Ellos creían que nos estábamos tapando de dinero, pero no era cierto”, aseguró la esposa del hombre.

Asimismo, se conoció que desde hace varios días está rondado, por redes sociales, un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Agc, anunciando un plan pistola en la Comuna 6. Y el nombre de Óscar, aparecía allí.

Lea aquí: Se conocen los detalles del feminicidio en el barrio Panamericano, de Cúcuta

Su vida

Los residentes de la urbanización Panamericano y los familiares de la víctima, ayer, seguían sin creer que Óscar José Gómez, fue asesinado, pues su gran carisma y humildad se había robado sus corazones.

“Siempre se preocupaba por todos. Cuando me veía en las noches por fuera de mi casa, se me acercaba y me decía que me entrara porque me podían robar, desde que él comenzó a trabajar aquí, ya no se veían habitantes de calle”, mencionó un residente del sector.

Y es que, al parecer, el hombre, de 37 años, quien llevaba cuatro años como vigilante informal, siempre estaba al servicio de la comunidad y procuraba sacarles una sonrisa.

“Mi hermano se preocupaba por todos. Les brindaba helados a los niños del barrio, con lo mucho o poco que ganaba les daba mercados a las personas con mayor necesidad. Había planeado ayudar en la construcción de una rampa a un muchacho que está en sillas de ruedas, pero nos lo arrebataron”, dijo la hermana de la víctima.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion