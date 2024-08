Se conocen los detalles del feminicidio en el barrio Panamericano, de Cúcuta

Eran las 6:30 de la mañana, cuando la tragedia invadió las calles del barrio Panamericano. En una de las viviendas, yacía el cuerpo sin vida de Angélica Chacón, luego de recibir por lo menos cinco puñaladas.

La escena era acordonada por las autoridades mientras alrededor se aglomeraban los vecinos, consternados por la noticia: el cuarto feminicidio que se registra en lo corrido del año en Cúcuta y el área metropolitana.

Discusión fatal

El hecho se registró ayer, cuando la dueña del apartamento en donde se presentó el crimen recibió una llamada de su arrendataria, a las 5:52 de la mañana, alertándola de que algo había sucedido en la vivienda.

Le puede interesar: Una disputa por el territorio habría desencadenado el doble asesinato en el sector La Tomatera

En la comunicación, la mujer, que se encontraba en Tibú, le pidió a la arrendadora del lugar que fuera a verificar lo que había pasado pues, al parecer, su hermano y la novia habían tenido una fuerte discusión.

A esa hora, la dueña de la vivienda, arribó al sitio y al asomarse por una de las ventanas, observó el cuerpo sin vida de una mujer, completamente ensangrentada. Atemorizada y asustada, llamó a la Policía para avisarles sobre el crimen.

“Nosotros estábamos cuando vimos que el cuadrante venía detrás de la señora que les estaba indicando por dónde era la casa”, dijo un vecino del sector.

Cuando los uniformados llegaron a la vivienda, confirmaron que a Angélica Chacón, la habían apuñalado y el cuchillo quedó abandonado en la escena del crimen. Pero, su agresor, no estaba por ningún lado.

Los rastros de sangre indicaban que Chacón fue atacada en una de las habitaciones del lugar y estando gravemente herida, se habría arrastrado, posiblemente, a buscar ayuda, pero no soportó. Las cinco puñaladas le causaron la muerte.

¿Estaba planeado?

Una fuente judicial le dijo a este medio de comunicación que el hermano de la arrendataria del apartamento, aprovechó que su familiar viajó a Tibú, para pedirle que lo dejara pasar el fin de semana allí, junto con su novia, a lo que ella accedió sin imaginar lo que iba a suceder.

Conozca: En Mutiscua, una madre habría asesinado a su hijo de 6 años y luego se suicidó

La noche del sábado, relataron algunos vecinos, la pareja departía en la vivienda. “Como a las 11:00 p.m. ellos estaban enfiestados, había música a todo volumen y todo estaba normal. Ahí son varios apartamentos; un día están de fiesta unos y, al otro día, los otros”, contó uno de ellos.

Sin embargo, en la madrugada, el ambiente de fiesta cambió a uno de tragedia. “Aunque se confundían con la música, yo sí alcancé a escuchar como gritos pero me arrepiento de no haberle prestado atención. Póngale que eran las 2:30 de la mañana y lo que me dio fue susto”, añadió.

Al parecer, el hombre, luego de, presuntamente, apuñalar a su pareja, habría llamado a su hermana a confesarle lo que había hecho y, después, se fugó.

Extraoficialmente se pudo conocer que la víctima se habría negado a continuar la relación sentimental con quien sería su presunto agresor.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion