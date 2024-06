Se salvó de ser asesinada en el barrio Los Estoraques de Cúcuta

El ataque a bala registrado el sábado por la noche en el conjunto residencial Los Estoraques tenía una finalidad: matar a una mujer, pero el pistolero falló.

La víctima logró escabullírsele al sicario, a pesar de haber recibido tres balazos, uno en el antebrazo derecho y dos en el abdomen.

¿Pero por qué la iban a asesinar? Las autoridades aseguraron que no saben y lo peor de todo es que la víctima no les ha querido decir nada a los investigadores.

“Este caso está muy raro, porque la señora dice que ella solo se dedica a trabajar en algo de apuestas y que no tiene amenazas, pero acá no le dispararon por robarla, a ella la querían asesinar. Estamos esperando a ver si nos cuenta algo más. Por ahora no ha comentado nada”, dijo el coronel William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc).

Al parecer, la víctima lleva una semana de estar trabajando en un negocio de venta de bingo que hay en Los Estoraques.

Así se dio el ataque

Antes de que el reloj marcara las 7:00 de la noche, la víctima de 27 año se encontraba en la entrada de la torre 2, manzana L, de Los Estoraques, hablando con una amiga, cuando vio llegar a pie a un hombre, que cubría su rostro con un tapabocas.

El desconocido les habría dicho “buenas” a las dos mujeres y luego desenfundó una pistola, ellas asustadas se levantaron y comenzaron a correr, pero el pistolero se fue detrás de su objetivo y le propinó los tres balazos.

A pesar de estar herida, la víctima se escondió, por lo que el sicario decidió regresarse por el mismo camino que llegó y donde, al parecer, lo esperaba un cómplice en una moto.

Los habitantes de ese sitio al ver lo sucedido y corroborar que la mujer tenía señales de vida, de inmediato la trasladaron al Policlínico de Atalaya, siendo remitida al Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Otros hechos

Cabe recordar que en el conjunto residencial Los Estoraques se han cometido varios homicidios, al parecer, en medio de una pelea por territorio de las bandas expendedoras de drogas.

Aunque las autoridades han hecho varios operativos en esa zona de Cúcuta, los crímenes y el expendio de estupefacientes se siguen dando.

