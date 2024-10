Niña asesinada por su padrastro en Landázuri, era de Teorama, Norte de Santander

Un perturbador video en el que se observa a un hombre en un aparente ritual de brujería ha causado todo tipo de indignación. El hombre identificado como Elver Pineda es señalado de asesinar a su hijastra de 16 años en el municipio de Landázuri, Santander, en un hecho que ha generado rechazo en todo el departamento.

Según se conoció, la menor identificada como Liyen Cubides era natural de Teorama, Norte de Santander.

En las imágenes difundidas por redes sociales se escucha al padrastro en una videollamada con un supuesto brujo en el que se oye ofreciendo “el alma, fe y voluntad (nombra a la joven) a la santa muerte, para que sus ojos y su mente sean nublados”.

En el material audiovisual, en el que se observan elementos propios de rituales de brujería, el padrastro pide que la adolescente no se enamore de nadie más, solo de él.

"Que su cuerpo, alma y espíritu me pertenezcan solamente a mí. Gracias santa muerte por el favor que me haces y a cambio de esto me comprometo a divulgar tu buen nombre. También te pido, por favor, que aleje a cualquier hombre que a ella la está enamorando para que su corazón y su amor me pertenezca solamente a mí”, dice Elver Pineda.

El video, que dura 1 minuto con 23 segundos, ya hace parte del proceso investigativo que adelanta la Fiscalía y la Policía para esclarecer las causas de este repudiable crimen. Se indaga si el padrastro, además de asesinar a la menor de edad, presuntamente la venía abusado sexualmente.

Se suicidó

Hacia las 11 de la mañana de este domingo, 27 de octubre, en la vereda Corinto, zona rural de Landázuri, Santander, fue encontrado el cuerpo sin vida de Elver Armando Pineda Ballesteros, el hombre acusado de asesinar a la jovencita Liyen Cubides.

Así lo confirmó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, quien señaló que el hallazgo se dio tras los operativos efectuados por la Fuerza Pública

“Fue encontrado por la Policía Nacional en la vereda de Corinto el posible autor material, Elver Armando Pineda Ballesteros, en suspensión completa”, dijo el vocero de la Gobernación de Santander.

Así fue el feminicidio

La tranquilidad de la vereda Santa Bárbara en Landázuri, Santander, se vio interrumpida por los gritos de auxilio de una madre. “Ayuda, por favor, mi hija se me muere”.

A las 3:00 de la mañana de este sábado 26 de octubre, vecinos del kilómetro 1 ayudaron a la mujer, informando a las autoridades sobre el estruendo del único disparo que los alertó segundos antes de los gritos de Carolina Pineda Castrillón, la mamá de la menor de edad.

La adolescente, de 16 años de edad, tenía un impacto de bala en el rostro. En su traslado al Hospital Integrado de Landázuri, su mamá tenía la ilusión de que se salvara. En el recorrido desde el sector rural hacia el casco urbano, la niña perdía fuerzas. Minutos después de llegar al centro asistencial, murió.

Los médicos argumentaron que el proyectil habría afectado gravemente su cabeza. Entre los sollozos por la prematura muerte de su hija, Carolina Pineda, de 30 años, alcanzó a confesarles a las autoridades que el padrastro de la menor era el presunto responsable de su asesinato. Añadió que la noche anterior habían sostenido una grave discusión.

Un residente del sector contó que el presunto asesino, que vivía en la misma casa con la mamá y la menor, había llegado sobre las 2:40 a.m., borracho.

“Él estaba obsesionado con la niña. No quería que se mudara a Bogotá. No se sabe qué ocurrió, si hubo un forcejeo, pero al rato de la algarabía del señor, se escuchó el disparo”, dijo.

Versiones preliminares dan cuenta que existía una relación violenta entre la madre de la menor y el señalado asesino. Testigos afirmaron que, al parecer, el padrastro había abusado sexualmente de la niña, y que ella había decidido contarles a sus vecinos y familiares.

