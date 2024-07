Le dispararon cuando veía el partido de Colombia en el barrio Cerro Norte

El pasado miércoles, mientras se disputaba el partido entre las selecciones Colombia y Uruguay, la comunidad del barrio Cerro Norte en Cúcuta vivió momentos de tensión y miedo, no a causa del emocionante enfrentamiento deportivo, sino debido a un violento incidente que se desató en sus calles.

Según relataron los vecinos, a las 8:10 de la noche, dos hombres llegaron al lugar y, sin mediar alguna palabra, comenzaron a disparar al aire y luego dirigieron su ataque contra un grupo de personas que se encontraban reunidas en la parte alta del barrio.

Según la comunidad, los pistoleros que vestirían ropa de color negro, habrían subido por las escaleras y, al llegar hasta ese punto, perpetraron el ataque, resultando herido Leonardo Contreras Quintero, de 43 años.

Mientras los hombres huían con rumbo desconocido, fue la misma comunidad que se encargó de verificar lo que había sucedido y, al percatarse de los dos balazos que recibió la víctima, la trasladaron de manera inmediata al Policlínico de Atalaya, para que recibiera la atención médica de urgencia.

A la par, algunos residentes del barrio informaron a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) sobre lo sucedido y minutos más tarde, junto con la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho), se realizó la inspección técnica de la escena.

Durante la inspección, las autoridades recolectaron pruebas y testimonios de los testigos, en aras de identificar y ubicar a los responsables del ataque.

Para nadie es un secreto que el barrio Cerro Norte es una zona de alta complejidad y, es por eso que ha sido uno de los sitios priorizados por las autoridades para ubicar las 24 unidades destinadas a las partes altas, en el marco del ‘Plan Escalera’, sin embargo, parece que eso no fue suficiente y no está del todo cubierto, pues a pesar de la presencia policial, el ataque sicarial se perpetró y no dejó ningún resultado positivo.

