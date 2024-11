Exige justicia: esposa de policía asesinado en Convención lanza fuertes críticas a Petro y al alcalde

El testimonio de Lorena Gómez, esposa del patrullero Duván Perdomo Aguilar, asesinado la madrugada de este jueves, 7 de noviembre, en el casco urbano de Convención, es desgarrador. Con voz firme, expresó su dolor y su indignación ante la falta de seguridad y la aparente indiferencia del Estado colombiano.

"Acabaron con una familia, con mi hija, conmigo. Acabaron con mi esposo. ¿Cómo es posible que el alcalde de Convención, conociendo la situación en el pueblo, se ponga a hacer fiestas patronales? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está el Ejército?", cuestionó Gómez.

Lea: Asesinan a un soldado con francotirador en El Carmen, Norte de Santander

Su reclamo fue directo y sin titubeos y directa al dirigirse al alcalde de Convención, Alexander Botello y le exigió una respuesta: “Alcalde, quiero que vea este video y comprenda mi situación. Espero que me llame, que haga algo, que me pida una disculpa, porque mi esposo estaba allá arriesgando su vida para proteger a su gente. No entiendo cómo puede pensar en fiestas en estos momentos; sé que son las fiestas patronales del pueblo, pero en estos momentos no puede estar pasando en fiesta señor”, añadió.

En el mismo video, Gómez también envió un mensaje al presidente Gustavo Petro: “Señor presidente, ¿cuándo se va a pronunciar? ¿Acaso no ve lo que está pasando en cada pueblo y ciudad de Colombia? ¿Qué está haciendo? Parece que solo le interesa el cambio climático. Las fuerzas militares están abandonadas por usted”.