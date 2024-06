En Villa del Rosario volvieron a cometer un asesinato

En la carrera 10 con calle 27, del barrio Buenavista II, de Villa del Rosario, en la mañana de ayer se percibía el miedo y la incertidumbre que dejó el ataque sicarial ocurrido horas antes.

Los habitantes no querían hablar de lo sucedido la noche del sábado. Al preguntarles si era cierto que en ese lugar habían matado a una persona, solo se limitaron a decir: “parece que sí. Eso es lo que dicen, pero acá no sabemos nada porque no estábamos en casa”.

Le puede interesar: Lo persiguieron y lo asesinaron en el patio de su casa, en Cúcuta

Lamentablemente, la ley del silencio se volvió a imponer, tras la violencia que azota a Villa del Rosario.

El asesinato

Pero en ese punto del municipio histórico sí cometieron un asesinato. La víctima fue Carlos Modesto Barreto Romero.

Dos hombres que se movilizaban en una moto llegaron hasta la esquina de la carrera 10 con calle 27 y al ver a un grupo de personas reunidas, el parrillero se bajó, sacó un arma y comenzó a disparar.

Barreto Romero recibió al menos cuatro balazos y aunque trató de correr, nada pudo hacer, cayó al piso, agonizante.

El pistolero y su cómplice tras cometer el hecho, huyeron rápidamente, mientras los habitantes del sector salieron de sus casas a ver qué había pasado.

Un hermano de Carlos Modesto que vive ahí cerca, al escuchar los disparos se asomó a la puerta y al escuchar lo que le había sucedido a su ser querido, corrió a auxiliarlo.

Luego de montar al joven a su carro, lo llevó hasta el Hospital Jorge Cristo Sahium, donde trataron de salvarle la vida, pero los esfuerzos fueron en vano y falleció.

Cuando la Policía Metropolitana fue alertada de lo sucedido, enviaron varias patrullas, pero ya no había nada que hacer, por eso decidieron acordonar la escena del crimen y esperar la llegada de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) para que se encargara de la inspección técnica.

Sin pistas

Las autoridades no tienen una hipótesis clara de lo sucedido, pues los familiares de la víctima aseguraron no tenía amenazas ni problemas.

Lea también: Por un incendio se lanzó del tercer piso en el barrio El Llano de Cúcuta

Por eso, los investigadores judiciales están analizando varios videos donde habría quedado grabado el ataque armado y así poder identificar a los asesinos.

Sufrió un atentado

Los funcionarios de la Brinho conocieron que Carlos Barreto Romero ya habría sido víctima de un ataque con un arma traumática.

Al parecer, hace unos meses un hombre disparó contra Barreto Romero por una aparente deuda, por eso las autoridades tratan de establecer si esto tendría algo que ver son su muerte.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion