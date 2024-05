Doble crimen en Bucarasica: victimas habrían sido asfixiadas al interior de su vivienda

El vil asesinato de dos personas al interior de una vivienda en Bucarasica generó rabia y consternación en la comunidad, pues en ese municipio no es común que se presenten hechos de violencia.

El miércoles, a las 3:33 de la tarde, las autoridades recibieron una llamada por parte de algunos vecinos del barrio Palomar, que colinda con la vereda El Alto, alertando sobre la extraña muerte de Rolando Albeiro Corredor Correa, de 46 años, y Margarita Rojas Pérez, de 61, al interior de la vivienda en la que residían.

De inmediato, las autoridades se dirigieron hasta el lugar de los hechos, que está a 15 minutos del casco urbano, y se encontraron con la fatídica escena: los cuerpos estaban tendidos en el piso sin signos vitales y en diferentes habitaciones.

Aunque normalmente estos casos son atendidos por la inspección de Policía, al parecer, esta entidad se habría negado a adelantar la inspección técnica de la escena y fueron las unidades adscritas a la estación de Policía de Bucarasica las que hicieron el procedimiento, siendo asesorados por la Sijín de Norte de Santander desde la distancia, a través de una llamada telefónica.

Ambos cadáveres fueron encontrados con varias laceraciones en todo el cuerpo y sobre todo a la altura de sus cuellos, lo que llamó la atención de los policías. Al parecer, Corredor Correa y Rojas Pérez fueron asfixiados en medio de un aparente robo.

Extraoficialmente se conoció que Margarita sería prestamista y la dueña de la vivienda en la que Rolando Albeiro estaba arrendado.

Lo último que escucharon sus vecinos fue el sonido de la licuadora, luego se encontraron con la tragedia.

“Dispusimos el desplazamiento de unidades especiales para que se recolecten los elementos materiales probatorios y evidencia física. Es un hecho lamentable que se nos presenta en un municipio bastante tranquilo”, comentó el coronel Alex Venegas, subcomandante de la Policía de Norte de Santander.

Tras conocer el caso, el alcalde Oscar Pérez, convocó a un consejo de seguridad en el municipio para analizar lo que sucedió y tomar algunas medidas en aras de esclarecer el hecho.

“Esta situación nos preocupa mucho. Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones necesarias con la mayor prontitud y eficiencia, con el objetivo de encontrar y llevar ante la justicia a los responsables de este acto inhumano”, aseguró el burgomaestre.

Muy trabajador

Rolando Albeiro o ‘Beiro’, como le decían cariñosamente, era oriundo de Lourdes y desde los 15 años se habría ido a vivir a Bucarasica.

Su familia lo recuerda como una persona muy trabajadora, dedicada a las labores del campo, muy servicial y parrandero. Era el mayor de cinco hermanos y padre de cinco hijos.

Aunque les gustaba tomarse sus ‘cervecitas’, era una persona que estaba dispuesta para la comunidad, siempre atento al servicio.

La familia del hombre no salía del asombro y la tristeza, pues recordaban que no tenía enemigos y tampoco había tenido problemas con alguien. Aún no entendían por qué le habían quitado la vida a su ser amado.

Ayer, muchos de sus familiares cruzaban el departamento para llegar a darle el último adiós a su querido ‘Beiro’.

