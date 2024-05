Veedor de servicios públicos de Cúcuta fue víctima de un atentado en su vivienda

La noche del miércoles que transcurría en completa normalidad en el barrio Torcoroma 3, se vio interrumpida por la detonación de varios disparos.

Hasta la vivienda de José Francisco Palacios Espejo, un abogado y reconocido veedor de servicios públicos, llegó un pistolero a acabar con la reunión familiar que había.

“Recuerdo que eran como las 8:30 de la noche y compartíamos afuera de la casa con mi hermana que estaba de visita, comimos caldito y luego nos sentamos a hablar un rato”, comentó Palacios Espejo.

La familia observó que un hombre que vestía ropa de color negro y se movilizaba en una motocicleta Yamaha RX 115, parqueó justo al frente de la vivienda, se bajó y empezó a disparar.

“No le vimos ninguna actitud sospechosa porque parecía que venía como a preguntar algún dato o una dirección, por eso no nos alertamos”, añadió el veedor.

Según la víctima, el pistolero sacó un arma de un bolso negro y le apuntó a la cabeza, pero su hermana habría reaccionado para impedir el ataque sicarial.

“La valentía de mi hermanita fue lo que me salvó, porque ella se abalanzó contra el tipo, se le tiró encima, casi lo tumba de la moto. Uno de los dos disparos, impactó a mi perrita y me la mató”, relató José Francisco.

Luego del hecho, el presunto sicario volvió a subirse a la motocicleta y huyó del lugar. En medio del pánico y la conmoción, alertaron inmediatamente a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) quienes -según Palacios- llegaron 45 minutos después del suceso.

“Uno se cansa en ocasiones de llamarlos, de decirles y ellos solo dicen que informe a las autoridades, voy para allá para que por favor me colaboren y no, eso no sirve”, aseguró el afectado.

Con esta sería la tercera vez que Francisco Palacios es víctima de un atentado, incluso, ya había optado por irse de la ciudad, tras recibir amenazas ocho días después del asesinato de su gran amigo, Jaime Vásquez, con quien trabajaba de la mano para denunciar los hechos de corrupción que se estarían presentando en entidades de servicios públicos.

Desde esas amenazas, no había regresado a la ciudad hasta el pasado 25 de mayo, que arribó a Cúcuta a cumplir con algunos compromisos familiares.

“Este atentado está relacionado con el caso de Jaime, no hay otra razón, nos habíamos dedicado los últimos seis meses a entregar pruebas ante la Fiscalía y las autoridades”, relató la víctima.

Asimismo, lamentó que, “denunciar no vale la pena porque ni la comunidad agradece ni las autoridades aprecian el trabajo investigativo que por tanto tiempo se realiza”.

Hasta el momento y a pesar de los tres presuntos intentos de asesinato de los que ha sido víctima, Francisco Palacios aún no cuenta con un esquema de seguridad.

Según él, en varias oportunidades le han solicitado la documentación, pero hasta ahí llega el proceso.

Ahora, solo le queda agradecer a Dios y darle el último adiós a su mascota ‘Sacha’ que por 13 años lo acompañó y que sacrificó su vida por su dueño.

“Es la orden de prestar todo el acompañamiento que requiera en la ciudad, se enviaron unidades especiales de la policía judicial que ya están investigando el hecho, estamos colocando todos los elementos materiales y humanos para brindarle seguridad durante el tiempo que dure aquí en Cúcuta”, aseguró el coronel William Quintero, comandante de la Mecuc.

